Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 25 августа убывающая Луна в знаке Лев. Это день для наведения внутренней красоты. Уделите время саморазвитию или медитации в спокойной обстановке. Также сегодня стоит приступить к смене имиджа, если вы давно об этом задумывались.





♈ Овен

Представители этого знака зодиака слишком мнительные. Ваша неуверенность в себе, заставляет сомневаться в любом действии. Нельзя уделять слишком много внимания чужому мнению, а тем более полностью от него зависеть. Хватит бояться осуждения, расправьте крылья и начните делать то, что хочется.

Космический совет: жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о мелочах.

♉ Телец

Давно Тельцы не загорались так ярко и убедительно, как в этот день. Постарайтесь не потерять боевой настрой, ведь неиссякаемый энтузиазм придаст сил для реализации задуманного. Единственное, что может помешать, — это сомнения, из-за которых вы обычно не решаетесь на первые шаги. Отбросьте страхи и идите вперед!

Космический совет: не бойтесь раскрыть свой потенциал.

♊ Близнецы

Всякий раз представители этого знака зодиака боялись напоминать о себе. Вы всегда принимаете роль наблюдателя в собственной жизни, из-за чего отдаетесь неторопливому течению, что все дальше и дальше уносит от мечты. Нельзя так просто лишиться долгожданного счастья! Вернитесь на истинный путь.

Космический совет: не упустите свой шанс, потом будет поздно.

♋ Рак

Сегодня Раки почувствуют свою власть и преимущество перед другими. Однако пользоваться новыми привилегиями не получится. Вы привыкли осторожно выглядывать из угла, пока все интересные события проходят мимо. Нельзя постоянно прятаться, звезды призывают вас к действию. Пора показать окружающим, на что вы способны.

Космический совет: пора выходить из зоны комфорта.

♌ Лев

В последнее время представители этого знака зодиака стали через чур подозрительными. Вам везде мерещатся заговоры и интриги. Отчего такие предрассудки? Если в прошлом с вами поступили подло, то это не повод проецировать аналогичные опасения на все подряд. Нельзя бояться всего мира, вместо этого протяните ему свои руки.

Космический совет: хватит искать предателя, начните доверять людям.

♍ Дева

Иногда Девы слишком навязчивы, что становится серьезным препятствием в общении. Неудержимое стремление к совершенству мучает не только вас самих, но и окружающих. Вы регулярно раздаете ненужные советы и хотите научить жизни. Увы, подобная «помощь» только отталкивает людей, поэтому сбавьте обороты.

Космический совет: будьте сдержаннее, не докучайте окружающим.

♎ Весы

В последнее время на хрупкие плечи представителей этого знака зодиака свалилось слишком много ответственности. Вы пытаетесь везде успеть и заработать как можно больше. Однако блистательные успехи в карьере не стоят потерянного ментального и физического здоровья. Пора остановиться и, наконец, расслабиться.

Космический совет: пришло время отдохнуть от рутинной работы.

♏ Скорпион

Сплетни, скандалы, интриги и увлекательные заварушки — разве это неинтересно? Действительно, очень занимательно, пока вы сами не станете жертвой очередного конфликта. Хватит впутывать себя в гадкие бесчинства, в жизни и без этого найдется множество других, не менее захватывающих вещей.

Космический совет: научитесь держать язык за зубами.

♐ Стрелец

Представители этого знака зодиака чувствуют себя подавлено и не знают, куда деться от стыда. Все дело в недавней ссоре с любимым человеком или начальником. Звезды спешат успокоить вас — в этом инциденте ваша персона попала под горячую руку. Совсем скоро конфликт разрешится, а о своих прежних переживаниях будете вспоминать со смехом.

Космический совет: не принимайте все близко к сердцу.

♑ Козерог

Давно Козероги не были так сосредоточены и напряжены. Сегодня перед вами стоит серьезный выбор, от которого зависит дальнейшее будущее. Чтобы не ошибиться, звезды рекомендуют руководствоваться холодным рассудком, а не колебаться из-за душевных страданий. В этот раз выражение «слушай свое сердце» работает в обратную сторону.

Космический совет: постарайтесь правильно расставить приоритеты.

♒ Водолей

Иногда хочется стать героем красивой сказки, где от всех навалившихся проблем спасает внезапно появившаяся золотая рыбка. Увы, но в жизни работают немного другие законы, поэтому все свои косяки придется разгребать самостоятельно. Однако звезды рекомендуют не отчаиваться, скоро в вашей жизни и правда должно нарисоваться нечто сказочное.

Космический совет: снимите розовые очки и прекратите себя обманывать.

♊ Рыбы

Представители этого знака зодиака научились контролировать эмоции и даже отошли от свойственного им пессимистичного настроения. Продолжайте в том же духе и уделите внимание творчеству. Самое важное сейчас — ни с кем не ссориться и ограничить контакты с эмоциональными раздражителями.

Космический совет: будьте счастливы в гармонии с собой, не сбивайтесь с курса.