Долар в Україні підскочить до 50 грн: за яких умов це станеться

Долар в Україні може здорожчати до 50 грн. Та це станеться лише в разі погіршення ситуації на фронті, подальшої втрати країною своїх територій та руйнування критичної інфраструктури. Про це в одному зі своїх інтерв’ю заявив очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко.





Чиновник зазначив, що економічна ситуація в Україні зараз напряму пов’язана з успіхами наших захисників на фронті. Тож у світлі останніх перемог ЗСУ на Харківщині та Херсонщині сценарій у нас вимальовується досить оптимістичний.

За словами міністра, якщо Україна й надалі буде впевнено крокувати до перемоги над росією, то девальвації гривні та різкого стрибка долара не буде. Однак навіть за таких умов потрібно подбати про фінансування бюджету. Адже через блокування частини портів і зупинку роботи промисловості на окупованих територіях, дефіцит бюджету складає близько 60%.

На сьогоднішній день основними джерелами поповнення державної скарбниці є регулярна допомога від міжнародних парнерів, для отримання якої щодня ведеться кропітка дипломатична робота. Та лише одна затримка фінансових надходжень на тиждень чи два може спричинити дестабілізацію і чергові коливання курсу валют.

Загалом у Кабінеті міністрів переконані, що курс долара триматиметься в рамках пристойності і не наблизиться до позначки 50 грн. У бюджет на 2023 рік міністри вже заклали середньозважений курс 42,2 грн/$. Хоча в уряді й не виключають форс-мажору зі зростанням курсу до 49 грн/$.

Тим часом експерти інвестиційної групи компаній ICU підрахували, що в кінці поточного року середній курс «американця» становитиме 40 грн/$, а в 2023-му підвищиться максимум до 45 грн/$. Хоча для підтримки такого курсу Національному банку доведеться пожертвувати значною частиною своїх резервів. Їх сума зменшиться до $19 млрд. Наразі ж “заначка” НБУ складає близько $23 млрд.