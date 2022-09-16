Росія замислила помсту за поразку під Харковом: астролог назвав міста в небезпеці

Росія після розгромної поразки своєї армії під Харковом почне мститися українцям. Ракетні обстріли не припиняться, а можливо навіть почастішають. Під найбільшою загрозою опиняться три українських міста, причому найбільше дістанется саме багатостраждальному Харкову.





Про це розповіла астрологиня Ангеліна Вакуліна. Вона зазначила, що за кількістю обстрілів та масштабами їх наслідків Харків та Харківська область ще довго залишатимуться не першому місці. В найближчі місяці ситуація там суттєво не зміниться.

Окупанти прицільно гатитимуть по об’єктах критичної інфраструктури міста. Їхня мета – саботувати опалювальний сезон та залишити українців без базових комунальних послуг напередодні зими. Також постраждати можуть великі підприємства, які до війни приносили Харкову значний прибуток.

У своєму прогнозі Вакуліна назвала ще два міста, які можуть постраждати від помсти росіян. Ці міста – Кривий Ріг та Дніпро. Вірогідність «прильотів» там буде дуже висока, тож астрологиня порадила місцевому населенню не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Не дуже сприятливий прогноз і для Полтави. Там восени також буде неспокійно. Сирени лунатимуть часто, але завдяки успішній роботі ППО місту вдасться зберегти ключові об’єкти інфраструктури цілими і неушкодженими.

А от за Енергодар українцям хвилюватися не варто. Росіяни і надалі будуть погрожувати владі України вибухами на ЗАЕС. Проте втілити свої погрози в життя на щастя так і не наважаться. Тож у найближчі кілька місяців в Енергодарі та сусідніх містечках Запорізької області буде відносно спокійно.

Про ситуацію на фронті астрологиня розповіла лише те, що очікується загострення та активізація ЗСУ одразу на кількох напрямках. Успіх наших воїнів на Харківщині стане лише початком переможної серії наступальних операцій, яка завершиться поверненням всіх українських територій та повним розгромом військ рф.