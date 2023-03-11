З 2025 року вийти на пенсію зможе менше половини 60-річних українців: в чому причина

В Україні вже через два роки більшість громадян не зможе вчасно вийти на пенсію. Через стрімке зростання вимог до стажу більш ніж половині українців у віці 60-років не вдасться оформити собі пенсійні виплати. Щоб піти на заслужений відпочинок, їм доведется працювати до 63-х чи навіть 65-ти років.

Справа в тому, що мінімальний стаж для оформлення пенсії у віці 60 років зараз становить 30 років. Та завдяки впровадженню пенсійної реформи, щороку вимоги до стажу зростають на 12 місяців. А оскільки більшість українців виходить на пенсію зі стажем 32 роки, то у 2025-му стати пенсіонерами зможуть менше половини 60-річних.

Ба більше, з кожним роком відсоток пенсіонерів, яким не вдасться вчасно оформити пенсійні виплати, буде збільшуватися. Адже вимоги до стажу перестануть підвищувати лише у 2028 році. На той момент вийти на пенсію в 60-т зможуть лише українці, що офіційно відпрацювали понад 35 років.

Як дізнатися, чи зможу я вийти на пенсію вчасно?

Для цього можна скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду. Там міститься вся інформація про місця роботи громадян та кількість отриманого ними страхового стажу. Щоб дізнатися, коли ви зможете вийти на пенсію, потрібно лише додати до наявного стажу кількість років, які залишилися до 60-ти. А потім порівняти отримане число з вимогами до стажу, що будуть діяти коли ви досягнете пенсійного віку.

Якщо стажу не вистачає можна вийти на пенсію і пізніше, наприклад у 63 чи 65 років. Для пенсіонерів такого віку вимоги до стажу значно м’якші. Наприкляд, щоб оформити пенсію в 63 роки потрібно мати 20 років страхового стажу, а 65-річним пенсіонерам вистачить і 15 років.

Та існує ще один варіант вийти на пенсію вчасно. Стаж можна докупити, хоч це й буде коштувати недешево. За один місяць страхового стажу потрібно буде заплатити 2948 грн. А якщо не вистачає кількох років, то це буде коштувати майбутньому пенсіонеру десятки чи навіть сотні тисяч гривень.