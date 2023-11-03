Система Android має низку важливих переваг для користувачів: від повної безкоштовності до гнучкості налаштувань. Існує і недолік: якщо використовувати пристрій на Android неправильно, це може призвести до сповільнення його роботи. Головні причини гальмування смартфона:

Програми, які споживають багато ресурсів;

процеси, які працюють безперервно у фоновому режимі;

недостатня кількість вільної пам’яті;

віруси на смартфоні;

апаратні несправності.

Користувач смартфона, що функціонує на ОС Android знає, усунути абсолютно всі проблеми та запобігти їх появі неможливо. Однак, можна приділити належну увагу пристрою, щоб уникнути сповільнення. Варто користуватися смартфоном правильно, зокрема завантажувати застосунки (наприклад, українські БК контори) виключно з офіційних сайтів.

Що робити коли гальмує смартфон

Для усунення сповільнення смартфона, потрібно звернути увагу абсолютно на всі пункти з переліку, представленого вище. При апаратному збою вже необхідно звертатися до сервісного центру. Якщо після повного скидання налаштувань смартфон продовжує демонструвати сповільнення можна запідозрити дефекти в роботі системної плати. В цьому випадку пристрій також стає значно гарячіший і батарейка сідає в рази швидше.

«Важкі» програми

Можливість використовувати сучасні тривимірні ігри та привабливі віджети – дуже захопливе. Та варто пам’ятати, що ці програми впливають на продуктивність пристрою. Іноді після виходу з таких програм гаджет продовжує витрачати ресурси, підтримуючи їх завдань. Тож, перш ніж відкрити наступну програму, користувач повинен виконати наступні дії:

Почистити оперативну пам’ять, завершивши фонові процеси;

зачекайте кілька хвилин, щоб дати смартфону завершити завдання та охолонути, особливо якщо він нагрівається.

Фонові процеси

Систематичне очищення оперативної пам’яті не є обов’язковою маніпуляцією. Однак це може допомогти підвищити продуктивність пристрою. Важливіше звернути увагу на список програм, які мають дозвіл на автоматичний запуск і фоновому режимі.

Налаштування фонової роботи програм:

Відкрити «налаштування»;

вибрати пункт «програми» або «додатки»;

обрати «дозволи» або «дозволи для запуску»;

вимкніть застосунки, які ви не бажаєте, щоб автоматично запускалися;

оберіть «фонова робота» і вимкніть непотрібні сервісні програми.

Назви пунктів меню відрізняються в залежності від моделі та бренду смартфону, але загальний алгоритм той самий.

Недостатня кількість пам’яті

Швидкість роботи смартфона залежить від доступної оперативної пам’яті і наявності вільного місця в постійній пам’яті пристрою. Основний її об’єм важливий для оптимальної продуктивності.

Сповільнення виникає через:

Велику кількість встановлених програм;

неправильне розташування мультимедійних файлів: фотографій, відео, музики;

кешування даних.

Для розв’язання проблеми:

Регулярно видаляйте непотрібні програми і віджети;

видаляйте кеш-дані вручну або застосовуйте автоматичне очищення;

перевіряйте місце зберігання завантажених фото, відео, музики.

Рекомендується встановити спеціальні клінери, які допоможуть видаляти непотрібні файли.

Віруси на смартфоні

Встановіть антивірусну програму, виконайте перевірку пристрою і видаліть виявлені загрози. Вимкніть антивірус в режимі фонової роботи.