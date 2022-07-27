Выбор бассейна для дома – совет от компании ВашБас

Не стоит полагать, что строительство бассейна – это трудное и долгое занятие, если довериться профессионалам из одесской компании «ВашБас». Если ранее водные объекты были доступны только людям с высоким финансовым достатком, то сегодня купить бассейн может практически каждый, улучшив презентабельность своей территории. Сегодняшний рынок предлагает широкий ассортимент конструкций, выполненных из современных и прочных материалов. Разнообразие конфигураций, размеров, цветовых решений настолько велико, что позволяет удовлетворить потребности даже самого взыскательного клиента.





Разнообразие бассейнов в компании Одессы

Можно выбрать искусственный водоем на любой вкус и кошелек. Стекловолоконные и полипропиленовые бассейны пользуются особым спросом среди заказчиков и обладают высокими эксплуатационными качествами. Например, прочность стекловолокна превышает свойства бетона в 10 раз. Срок службы таких водоемов достигает пятидесяти лет. Вес изделий минимальный, что позволяет легко доставлять конструкцию на место установки.

За полипропиленовыми конструкциями достаточно легко ухаживать. Они не боятся агрессивных моющих средств, устойчивы к появлению грибка и плесени, не скользкие, соответственно, абсолютно безопасны для взрослых и детей. Листы изготовлены без швов и стыков, куда обычно часто попадает грязь. Еще один плюс в том, что ремонт не будет таким частым, по сравнению с другими видами материалов.

Цены на стекловолоконные и полипропиленовые бассейны ниже, чем бетонные аналоги, ведь при строительстве таких бассейнов не нужно армировать стены и бетонные плиты, заливать опалубку. Пластиковые водоемы отлично переносят низкие температуры, избавляя от необходимости в зимнее время года сливать воду.

Какие преимущества дает фирма?

В одесской компании «Вашбас» используют только первоклассные и проверенные временем материалы, которые подтверждены сертификатами качества.

Наши сотрудники всегда помнят о сроках сдачи проекта, а также о правилах и требованиях, которые предъявлены при установке чаши.

С каждым покупателем составляется договор, в котором указаны сроки завершения работ.

Каждый этап строго контролируется на соответствие нормам, чтобы клиенты оставались довольны конечным результатом.

Обращайтесь на наш сервис vashbas.com, чтобы заказать индивидуальное возведение бассейна либо приобрести готовую чашу. Работники одесской фирмы «ВашБас» помогут выбрать недостающее оборудование для полноценной эксплуатации бассейна, посоветуют средства по уходу за бассейном, расскажут о правилах использования водного объекта.