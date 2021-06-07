«Монобанк» попередив про проблеми в роботі: у клієнтів з’явилися борги

Клієнт великого українського банку «Монобанк» поскаржився на списання відсотків з його кредитної картки. Користувач стверджує, що співробітники зробили це без попередження, при цьому представники фінустанови погоджуються, що це сталося через внутрішню помилку банку.





Подробиці ситуації

Свій негативний відгук користувач залишив на сайті Мінфін в розділі, присвяченому «Монобанку». У ньому він описав ситуацію – чоловік є власником кредитної картки банку і постійно використовує кошти з неї. Однак з ранку 1 червня його чекала неприємна новина – фінустанова списала 512 гривень відсотків. Ця невелика сума була критично важливою для користувача, він не очікував подібного розвитку ситуації, тим більше, що у нього був пільговий період. Щоб з’ясувати причину, чоловік почав скоювати планомірні дзвінки операторам служби підтримки фінустанови і домігся того, що ввечері пільгові кошти зарахували назад.

Але на цьому його неприємності не закінчилися – 5 червня банк перестав надавати кредити готівкою. При цьому користувач розраховував на подібну підтримку, проте ніяких попереджень про відключення послуги він не отримував. У підсумку він вирішив написати негативний відгук, щоб таким чином сповістити інших клієнтів банку про його проблеми.

У коментарях відразу ж активізувався представник «Монобанку». Він пояснив ситуацію наступним чином:

вранці 1 червня в обладнанні банку стався збій, через що відсотки по кредитах списалися навіть у користувачів, які були на пільговому періоді;

кредити готівкою тимчасово не видаються, проте незабаром послуга відновиться.

У підсумку представник банку приніс свої вибачення перед користувачами, які постраждали через помилку.