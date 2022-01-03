Flowers.ua – швидка доставка квiтiв по всiй Українi

Зараз замовлення і доставка квітів та подарунків є вкрай популярними послугами, якими користується величезна кількість людей з усього світу. Ця популярність пов’язана насамперед із катастрофічним браком вільного часу, а також із турботою про своє здоров’я та небажанням входити в контакт зі сторонніми. Безумовно, зручність сервісу та розумні ціни також відіграють важливу роль. Враховуючи всі ці фактори, компанія https://flowers.ua/ намагається робити все можливе, щоб їхні клієнти залишалися задоволеними та робили замовлення квітів з доставкою по всій Україні в будь-який час та за доступною вартістю. Так що не витрачайте часу і швидше заходьте на сайт компанії та відчуйте всі переваги сервісу на особистому досвіді.





Велика мережа квіткових майстерень

Компанія Flowers.ua працює на ринку квіткової індустрії вже двадцять років. За ці роки спеціалістам сервісу вдалося сформувати одну з найширших мереж майстерень зі створення квіткових композицій в країні, а також налагодити партнерські відносини з найкращими постачальниками свіжих квітів. Також компанія не пасе задніх й на світовому ринку. Замовити букет квітів можна з доставкою до будь-якої точки світу (кур’єрська служба також не обмежена лише Україною). Про свіжість та цілісність букетів можна не переживати. Усі квіткові композиції збираються виключно день у день, а на кур’єра квіти чекають, перебуваючи на полицях холодильних камер. Автомобілі кур’єрів обладнані спеціальним чином, тому перевезення такого делікатного вантажу відбувається зі строгим дотриманням усіх необхідних заходів. Саме тому букети від Flowers.ua завжди гарні, акуратно оформлені та ароматні.

Великий вибір букетів та презентів

У каталозі компанії представлено на вибір понад тисячі букетів та квіткових композицій, серед яких є стильні квіти в коробці, квіти в кашпо, а також кошики квітів та масштабні композиції зі 101 троянди. Якщо вас запросили на день народження, сімейне свято або на будь-який інший захід, зверніть увагу на квіти з подарунками. В асортименті сервісу Flowers.ua є подарункові кошики з солодощами, делікатесами та іграшками, яскраві повітряні кульки з тематичними написами, кульки у формі сердець, цифр, кімнатні рослини в горщиках, плюшеві ведмедики, торти та багато іншого.

Оперативна кур’єрська доставка квітів

Кур’єрська служба компанії, в якій працюють пунктуальні та оперативні співробітники, працює 24/7. Кур’єри відвозять замовлені клієнтами букети додому, в офіс, торговий центр, вокзал або аеропорт і просто за точною адресою. При цьому, зідзвонюючись з одержувачем, вони не розкривають секрет, доставка чого саме на них чекає. Завдяки цьому ефект сюрпризу буде максимальним. Також, якщо клієнт попросить, а адресат не буде проти, кур’єр сфотографує момент вручення подарунка.

Знижки та гарячі пропозиції

Новорічні свята – це найкраща нагода порадувати рідних. Якщо у вас багато близьких людей, а бюджет обмежений, загляньте в розділ сайту із гарячими пропозиціями. У каталозі можна знайти знижки до 15-20% на новорічні квіти, а також на новинки сайту. Не пропустіть можливість подарувати рідним людям гарні квіткові композиції від щирого серця, зробивши незабутній сюрприз. Після оформлення замовлення ви завжди зможете уточнити всі деталі, що вас цікавлять, в операторів кол-центру. Вони працюють цілодобово. Доставка квітів по всіх обласних центрах України безкоштовна. Також до кожного букета додається безкоштовна листівка, у якій будуть надруковані ваші особисті привітальні слова.

Замовлення квітів через додаток

Каталог компанії включає найрізноманітніші букети та композиції, але не переживайте, ви не розгубитеся в асортименті: все грамотно структуровано за розділами, за вартістю, за тематикою. А новий мобільний додаток Flowers.ua (доступний для завантаження в App Store та Google Play) значно спрощує процес вибору, замовлення та оплати букета. Для початку вам потрібно вибрати у верхньому рядку місто доставки, а далі перед вашими очима з’являться всі композиції, які можна замовити. Купити квіти через додаток Flowers.ua можна у будь-який час, у будь-якому місці. Позицією, що сподобалася, можна поділитися з друзями в соціальних мережах або в месенджерах, щоб дізнатися їхню думку. Якщо ви є клієнтом одного з великих банків країни (наприклад, Альфа-банк, Monobank та ін.), при оплаті замовлення ви отримаєте приємний кешбек. Відсоток кешбеку може сягати 15-20%. Відстеження пересування кур’єра в реальному часі – важлива перевага додатку, яку оцінять усі, хто хоче завжди бути в курсі справ. Як тільки кур’єр з букетом виїде на доставку, ви зможете стежити за його маршрутом по мапі онлайн. Також ви отримуватимете push-повідомлення, як тільки статус замовлення зміниться на наступний.