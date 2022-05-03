Какую выбрать службу доставки продуктов питания на Позняках?

Из-за быстрого темпа жизни и недостатка свободного времени у многих людей нет возможности заниматься домашними делами. Для сокращения времени, которое уходит на приготовление еды, можно прибегнуть к услуге доставки продуктов питания на дом. В столице работают десятки сервисов, но не каждая компания предлагает выгодные условия сотрудничества.





Turbo

Один из лучших столичных сервисов доставки. Чтобы купить продукты онлайн в Turbo, достаточно добавить товары в корзину и подтвердить заказ. Ассортимент включает в себя не только продукты питания, но и бытовые товары, корма для животных, товары для дома, красоты и гигиены, табачные изделия. Для заказа достаточно выбрать интересующую продукцию, ввести адрес и выбрать подходящий способ оплаты — наличными, банковской картой или онлайн-переводом на сайте. Доставка на Позняках занимает не более 15 минут, поскольку торговые точки рассредоточены по всему району, что в целом упрощает логистику.

Основные особенности и преимущества сервиса Турбо:

Быстрая доставка. Благодаря продуманной логистике уходит минимум времени на доставку продуктов питания в любую точку Позняков.

Удобство. Клиенту нужно только добавить интересующие позиции в корзину и произвести оплату.

Качественный товар. Все продукты свежие, за этим следит отдел контроля качества. Сервис Турбо работает только с проверенными поставщиками.

Выгодно. Накопительная система бонусов позволяет получать дополнительные скидки. На счету клиента в личном кабинете накапливаются баллы, которые можно обменивать на продукты и бесплатную доставку. Также бонусы предоставляются за участие в опросах, оформление подписок, отзывы и т. д.

Сервис Турбо предусматривает программу лояльности для постоянных клиентов. Приводите друзей и получайте больше бонусов.

Для удобства клиентов компания Turbo разработала приложение. Загрузите программу на свой смартфон и совершайте заказы, не отрываясь от телефона.

Zakaz

Самый крупный сервис доставки товаров из столичных супермаркетов. Покупка продукции допускается через сайт и мобильное приложение. Стоимость товаров на сайте может отличаться от фактических цен в магазинах, поскольку цены, как и наличие, обновляется не каждый день. При оформлении заказа можно указать желаемое время заказа. Если вам некогда общаться с менеджерами сервиса, вы можете выбрать вариант «замена отсутствующих продуктов на усмотрение сборщика». После того, как посылка будет укомплектована, вам придет сообщение на Viber с просьбой оплаты заказа.

Rozetka

Не так давно каталог Розетки был пополнен продуктами питания. Доставка с сайта производится в любой город и район, включая Позняки, где есть отделение Новой почты. Продажа товаров осуществляется преимущественно в больших упаковках, а скоропортящиеся продукты в каталоге практически отсутствуют. Есть мясные и молочные изделия, свежие фрукты и овощи, бакалея, а также готовые продуктовые наборы. Сервис предусматривает возможность оплаты заказов по безналичному расчету, наличкой или наложенным платежом.

Produktoff

Интернет-супермаркет, предлагающий не только продукты питания, но и товары для дома, бытовую химию, канцтовары, различные мелочи. Каталог также включает товары для спорта и туризма. Для поиска предусмотрен удобный каталог. Также есть возможность заказа продуктов по рецептам.

Экипаж Сервис

Компания предлагает услуги в более чем 25 городах Украины. Сервис работает круглосуточно, есть возможность доставки блюд китайской и европейской кухни. Для поощрения клиентов предусматривается система бонусов, в частности, пользователи получают баллы на свой счет за привлечение новых клиентов. Бонусы можно использовать для расчета в партнерских заведениях, которые подключены к программе. Стоимость доставки рассчитывается на сайте.

Сильпо

Сеть супермаркетов, предлагающая возможность плановой доставки продуктов питания и других товаров в запланированное время. Вес посылки должен быть не более 12 кг, а время доставки в среднем должно составлять не более 40 минут. Есть также возможность доставки ресторанных блюд.

Fruit Time

Онлайн-магазин овощей, фруктов и грибов. Каталог продукции включает ягоды и салаты. Помимо этого, пользователи могут заказывать и экзотические товары. Доставка производится по столице и в пригород.

Easy Cook

Уникальный сервис доставки ингредиентов для самостоятельного приготовления блюд. На сайте компании можно выбрать понравившееся блюдо, а упаковщики Easy Cook сами сформируют заказ. Посылка включает в себя весь необходимый список ингредиентов, а также рекомендации по приготовлению.

Raketa

Еще один удобный украинский сервис, запустившийся сначала в Днепре, а теперь предлагающий услуги в других городах страны. Это заведение относительно нового формата, рассчитанное только на доставку продукции. Если вам нужна бесконтактная доставка, этот нюанс необходимо указать в комментарии при оформлении заказа.