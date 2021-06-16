“Ощадбанк” звинуватили у нав’язуванні необов’язкових платних послуг

На сайті Мінфін з’явився черговий негативний відгук від клієнта українського банку «Ощадбанк», який відмовився від співпраці з фінустановою. Причиною стала некомпетентності співробітників банку, а також функціонал віртуальних послуг компанії.





Подробиці ситуації

Згідно докладно описаній в відгуку ситуації, клієнт з самого початку незлюбив цю фінустанову. Коли він 7 червня 2021 року прийшов до відділення, щоб відкрити звичайну дебетову карту, то співробітник фінустанови зобов’язав його оформити страховку, від якої не можна відмовитися. Не захотівши сплачувати податок, чоловік вирушив в інше відділення, де йому відкрили карту без цього пункту.

Потім він поклав на рахунок 50 гривень, щоб перевірити функціонал віртуального додатку «Ощадбанку». Встановивши його на свій мобільний телефон, він так і не зміг увійти в особистий кабінет через постійні помилки, які видавала програма. Після цього вирішив перевірити інтернет-версію, спробував увійти до свого облікового запису через браузер комп’ютера. Але спроба не увінчалася успіху – код підтвердження входу не прийшов на телефон. Користувач чесно намагався врегулювати питання, для цього він:

дванадцять разів дзвонив оператору;

писав в підтримку на сайті.

На тринадцятий дзвінок співробітник «гарячої лінії» заявив, що вручну йому вишле код на телефон, однак і цього разу СМС не надходило.

Остаточно розчарувавшись у «Ощадбанку», користувач відправився в відділення, щоб закрити свій рахунок. По дорозі знявши гроші, він почув від представника банку новину – закрити картку не вийде, тому що на ній залишилося 3 гривні, а видалення карти з бази може статися за умови нульового балансу. Але і зняти ці гроші не вийде, тому що комісія в цьому випадку становить 5 гривень.

В результаті користувач просто заблокував карту і порадив не зв’язуватися з цією фінустановою.