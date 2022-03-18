Зачем предпринимателю VPS: почему важно иметь сайт в интернете

Если вы – предприниматель, работать только оффлайн не стоит – иметь собственную страницу в интернете очень важно для продвижения бизнеса. Чтобы сайт работал, требуется сервер. Отличный вариант – vps/vds хостинг, который необходим в разных случаях. К примеру, если продаете товары в интернет-магазине, VPS подойдет.





Что такое VPS-сервер и почему он нужен

Некоторые заявляют, что сервер можно запустить и на обычном ПК. На самом деле это сложно – для корректной работы сайта нужны мощная машина и стабильное интернет-соединение, да и определенные навыки требуются. Недорогие VPS гораздо выгоднее во всех отношениях.

Порекомендовать виртуальный сервер можно разным людям – блогерам, владельцам интернет-магазинов, корпоративных и информационных веб-сайтов и других развивающихся ресурсов.

Почему именно VPS

На сервере имеется своя операционная система. Владельцу доступны разные права, можно настроить все параметры системы и приложений согласно потребностям. Надежность на высоком уровне – ваш сайт не будет тормозить. Автономность в числе плюсов – вы не будете ни от кого зависеть. Если у кого-то из пользователей сервера будут проблемы – на вас это никак не отразится.

Каким должен быть VDS

Для работы надежного VDS используются промышленные серверы высокой мощности с процессорами Intel Xeon. Должны быть применены твердотельные SSD-накопители, для которых характерна высокая скорость работы. Необходима удобная панель управления, понятная на интуитивном уровне. Выбирайте хорошего провайдера – такого, который точно будет выделять ресурсы под ваши нужды и предложит установку любой ОС на ваш выбор. Хороший вариант – TheHost. Выбирайте подходящий тариф, при необходимости его всегда можно сменить на вариант мощнее. Тарифные планы допускают предоставление тестовой недели. Возможен бесплатный перенос вашего веб-ресурса с другого хостинга.

VPS/VDS выигрывают у обычного виртуального хостинга по нескольким направлениям – в мощности и скорости. Если вы выбираете такой сервер, обратите внимание на ОС. Пользоваться Linux проще, чем Windows. Однако ряд программ работают лучше именно в Windows, выбирать надо по обстоятельствам.

Выбирать VPS-сервер стоит всем тем, для кого важна надежная и стабильная работа сайта. Если возникнут сложности – вы сможете с ними разобраться и самостоятельно, нет необходимости писать в техподдержку.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿