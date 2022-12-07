Почему выгодно покупать недвижимость в Лимассоле

Лимассол — крупный курортный город на юге Кипра, в котором бьется бизнес-сердце всего острова. Это второй по величине город после столицы, который успешно совмещает отдых и работу. Он протянулся на 15 километров с востока на запад вдоль моря и обладает длинной прибрежной полосой. Это позволяет принимать большое количество отдыхающих. Благодаря туристам и наличию крупных компаний жилая и коммерческая недвижимость в Лимассоле имеет особую ценность и ликвидность.

Во всех вопросах, что касаются выбора жилья, покупки и оформления документов вам помогут специалисты компании SPM Real Estate. Опытные сотрудники помогут выбрать недвижимость в Лимассоле для жизни или сохранить и приумножить капитал в виде инвестиций. При необходимости в компании разработают бизнес-план и просчитают возможные риски и перспективы.

Покупка недвижимости: причины выбрать Лимассол

Недвижимость в Лимассоле одна из самых дорогих на острове, но и с высокой ликвидностью. Квадратные метры в таком городе пользуются большим спросом, будь то апартаменты под сдачу в аренду или коммерческие офисные здания. Такие вложения выгодны на перспективу, потому что ценность недвижимости растет. При покупке жилья на Кипре инвестор получает:

удобное расположение — город находится на южном берегу, одинаково удаленный от других крупных центров с аэропортами;

активный поток туристов — благодаря спросу не возникает проблем со сдачей жилья в аренду;

выгодные условия для бизнеса — многие мировые компании релоцируют главные офисы в Лимассол, поскольку налоговая система здесь одна из наиболее мягких в Европе;

получение ПМЖ — при покупке жилья на сумму свыше 300 тысяч евро плюс НДС инвестор и его ближайшая семья получает возможность оформить постоянный вид на жительство по ускоренной программе и через 7 лет получить гражданство;

обустроенные пляжи — побережья Кипра считаются лучшими в Европе и многие отмечены Голубым флагом как знаком безопасности и чистоты;

развита инфраструктура — в Лимассоле множество заведений, фешенебельных отелей, ресторанов и других вариантов для досуга на любой вкус.

В Лимассоле можно купить элитную недвижимость как в эпицентре шумной жизни, так и вдали от суеты. В городе самые высотные застройки премиум-класса со всевозможными услугами и благоустройством территорий.

От чего зависит цена недвижимости

Выбирая Лимассол, стоит учитывать, что здесь самая дорогостоящая недвижимость на Кипре. Кроме этого, на стоимость влияет:

площадь жилья;

расположение относительно береговой линии;

благоустройство территории;

качество материалов.

В этом городе спросом пользуются как небольшие апартаменты, так и роскошные виллы недалеко от порта или пляжа. Лимассол совместил в себе активную деловую жизнь и тихие пляжные прогулки туристов. Покупка недвижимости откроет для инвестора дверь в европейскую страну со стабильной экономикой и выгодными налогами. Квадратные метры в Лимассоле станут надежным вложением вашего капитала.