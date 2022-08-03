Краска для мебельной кожи и обуви: свойства, особенности, выбор

В мебельной отрасли и производстве обуви не обойтись без качественной краски и других вспомогательных материалов. Они должны соответствовать строгим требованиям, быть надежными, стойкими к внешним воздействиям, износу.





В широком ассортименте представлена краска для мебельной кожи, для которой характерно простое применение. Поэтому ее можно использовать в домашних условиях для реставрации мебели и других предметов интерьера. Необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность, а затем нанести грунтовку и слой краски, просушив феном.

В чем особенности и применение краски для мебельной кожи?

Краски для мебельной кожи представлены богатой цветовой палитрой, их можно смешивать для получения нужного оттенка. К отличительным особенностям этого красящего продукта относят следующее:

безопасность состава;

экономичный расход;

удобное применение в домашних условиях;

надежность и прочность;

стойкость к истиранию и выцветанию;

эластичность.

Особым спросом пользуются полиуретановые краски для галантерейной кожи. Для них характерна хорошая эластичность, гибкость, плотность, безопасность состава, стойкость к температурным перепадам и воздействию влаги.

Они быстро высыхают под теплым воздухом от фена. Нитрокраски стоят недорого и высыхают при комнатной температуре достаточно быстро. При работе с красками для кожи следует соблюдать простые меры предосторожности.

Работы выполняются в хорошо проветриваемом помещении с использованием индивидуальных средств защиты. Соблюдение правил технологического процесса гарантирует результат и высокое качество выполненных работ.

Выбор и свойства краски для обуви

В обувной промышленности не обойтись без качественных материалов и вспомогательных средств. Одним из самых распространенных расходных материалов является краска для обуви, от качества которой напрямую зависит надежность и срок службы готового изделия.

К эксплуатационным свойствам краски для обуви относят следующее:

возможность глубокого проникновение в кожу;

прочность;

износостойкость;

экономичность;

хорошая адгезия;

воздухопроницаемость.

Краска питает и защищает натуральную кожу от внешних факторов, сохраняя долгое время ее презентабельный внешний вид. Благодаря простому и равномерному нанесению можно легко вернуть обуви привлекательный вид, устранив потертости и прочие дефекты.

В состав входит алифатический полиуретан, он отличается отличной эластичностью и стойкостью к разрушению даже при сильном растяжении. Покупать краску и другие материалы для изготовления обуви рекомендуется в надежном интернет-магазине, что гарантирует безопасность и соответствие установленным стандартам.

К ним относят набоечную резину, каблуки (из металла, дерева, пластика) и набойки в ассортименте, пластины и супинаторы, швейные нитки, химические вещества (растворители, отвердители и пр.), обувную фурнитуру и др.