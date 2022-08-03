Краска для мебельной кожи и обуви: свойства, особенности, выбор
В мебельной отрасли и производстве обуви не обойтись без качественной краски и других вспомогательных материалов. Они должны соответствовать строгим требованиям, быть надежными, стойкими к внешним воздействиям, износу.
В широком ассортименте представлена краска для мебельной кожи, для которой характерно простое применение. Поэтому ее можно использовать в домашних условиях для реставрации мебели и других предметов интерьера. Необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность, а затем нанести грунтовку и слой краски, просушив феном.
В чем особенности и применение краски для мебельной кожи?
Краски для мебельной кожи представлены богатой цветовой палитрой, их можно смешивать для получения нужного оттенка. К отличительным особенностям этого красящего продукта относят следующее:
- безопасность состава;
- экономичный расход;
- удобное применение в домашних условиях;
- надежность и прочность;
- стойкость к истиранию и выцветанию;
- эластичность.
Особым спросом пользуются полиуретановые краски для галантерейной кожи. Для них характерна хорошая эластичность, гибкость, плотность, безопасность состава, стойкость к температурным перепадам и воздействию влаги.
Они быстро высыхают под теплым воздухом от фена. Нитрокраски стоят недорого и высыхают при комнатной температуре достаточно быстро. При работе с красками для кожи следует соблюдать простые меры предосторожности.
Работы выполняются в хорошо проветриваемом помещении с использованием индивидуальных средств защиты. Соблюдение правил технологического процесса гарантирует результат и высокое качество выполненных работ.
Выбор и свойства краски для обуви
В обувной промышленности не обойтись без качественных материалов и вспомогательных средств. Одним из самых распространенных расходных материалов является краска для обуви, от качества которой напрямую зависит надежность и срок службы готового изделия.
К эксплуатационным свойствам краски для обуви относят следующее:
- возможность глубокого проникновение в кожу;
- прочность;
- износостойкость;
- экономичность;
- хорошая адгезия;
- воздухопроницаемость.
Краска питает и защищает натуральную кожу от внешних факторов, сохраняя долгое время ее презентабельный внешний вид. Благодаря простому и равномерному нанесению можно легко вернуть обуви привлекательный вид, устранив потертости и прочие дефекты.
В состав входит алифатический полиуретан, он отличается отличной эластичностью и стойкостью к разрушению даже при сильном растяжении. Покупать краску и другие материалы для изготовления обуви рекомендуется в надежном интернет-магазине, что гарантирует безопасность и соответствие установленным стандартам.
К ним относят набоечную резину, каблуки (из металла, дерева, пластика) и набойки в ассортименте, пластины и супинаторы, швейные нитки, химические вещества (растворители, отвердители и пр.), обувную фурнитуру и др.
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