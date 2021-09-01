Кто такой координатор мероприятий и чем он отличается от ивент менеджера?

Координатор мероприятий – это одно из ключевых лиц в организации любого ивента. Его задача оперативно реагировать на возникающие проблемы (а они возникают практически всегда) и быстро находить оптимальное решение. Это человек, способный быстро сориентироваться в сложившейся обстановке и принять грамотное решение.





Координатор тесно взаимодействует со всеми участниками мероприятия, что позволяет команде действовать слаженно. В зависимости от масштаба мероприятия, может быть задействовано несколько координаторов, каждый из которых отвечает за определённый участок. Постоянное нахождение в контакте со всеми участниками является залогом успешности любого ивента.

Основные задачи, которые решает координатор, следующие:

– встреча и рассаживание гостей;

– контроль за проведением банкета;

– контроль за работой фотографов, видеооператоров, артистов и т.д.

– контроль за наличием всего необходимого реквизита;

– контроль тайминга;

– решение текущих вопросов;

– расчёт с субподрядчиками.

В чём разница между координатором и организатором мероприятия?

Главная задача организатора – это продумать концепцию мероприятия, разработать сценарий его проведения, подобрать подрядчиков, закупить реквизит и оборудование. В общем – это весь спектр работ, которые преимущественно выполняются для подготовки самого ивента.

Координатор же вступает в работу непосредственно на самом мероприятии и контролирует, чтобы всё шло по задуманному сценарию и в соответствии с утверждённой концепцией. При этом он не просто контролирует ход ивента, а координирует работу всех его участников, чтобы избежать возникновение проблем. Если же какие-либо проблемы возникают, то именно он помогает оперативно их устранять.

Координаторы ивентов от агентства ARENA CS

В Украине есть немало ивент агентств, предоставляющих профессиональные услуги по комплексной организации мероприятий. Отличить успешное агентство, предоставляющее качественные услуги, весьма просто – достаточно всего лишь взглянуть на рейтинги лучших агентств Украины.

Агентство ARENA CS возглавляет абсолютное большинство рейтингов лучших агентств как в Украине в целом, так и в Киеве в частности. От конкурентов нашу компанию отличает то, что мы внимательно относимся к мелочам и планируем любое мероприятие максимально детально, чтобы каждый его участник точно знал, что ему делать в тот или иной момент времени. А кроме того, осуществляем строгий контроль за проведением самого мероприятия на всех его этапах. Вы можете быть уверены, что любое ваше мероприятие, будь то семинар, воркшоп, тимбилдинг или круглый стол будет спланирован и реализован безупречно.