Итоги презентации Apple: стоит ли покупать iPhone 15 Pro Max

Презентация Apple Event состоялась 12 сентября, и настоящей сенсацией этого события стал флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max. Новинка получила многочисленные изменения, что открывает новые возможности для работы, отдыха и творчества.

Уже скоро можно будет купить новинку можно будет с доставкой по Украине, например, здесь https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/mobilnye_telefony_apple-iphone-15-pro-max.html, а сейчас мы познакомимся з ключевыми характеристиками и дизайнерскими решениями.

Дизайн и корпус Айфон 15 Про Макс

Как и предполагалось, корпус нового Айфона оснащен титановыми рамками. Они заменили нержавеющую сталь., которая была главной фишкой предыдущих Pro Max. Титан в разы прочнее нержавейки, но весит меньше, что позволило уменьшить общий вес смартфона.

Новинка может похвастаться корпусом с изящной текстурой, контурными краями и самыми тонкими ранками среди всех Айфонов. Фанатов смартфонов Эпл порадует цветовая гамма, доступны такие оттенки:

Natural Titanium;

Blue Titanium;

White Titanium;

Black Titanium.

Еще одна интересная особенность — кнопка Action. Она заменяет переключатель между звонком и беззвучным режимом, предоставляя пользователю быстрый доступ до тех или иных функций. Таким образом можно получить быстрый доступ к камере или фонарику, голосовые напоминания, режим Фокуса, перевод и другие возможности. Она активируется жестом “нажмите и удерживайте” с тактильным откликом и визуальными подсказками, позволяя выполнить запланированные действия всего одним касанием. Это должно быть очень удобно.

Процессор и производительность

Чипсет iPhone 15 Pro Max использует 3-нм процесс, увеличивая производительность на 10-15% и снижая энергопотребление на 30%. Улучшена оперативная память для более быстрой работы приложений. ЦП на 10% быстрее, Neural Engine ускорен в 2 раза и поддерживает новые функции iOS 17. Графический процессор профессионального класса предлагает 20% большую скорость и новые возможности в AR и играх. Модели Pro также имеют Ultra Wideband для расширенной связи.

Камера

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют мощные камеры с 48 МП основной камерой и множеством опций. Основная камера поддерживает разные фокусные расстояния и форматы, включая ProRAW и HEIF. Камера на iPhone 15 Pro обеспечивает 3-кратный оптический зум, а на iPhone 15 Pro Max – 5-кратный на 120 мм. Также стоит отметить функцию стабилизации изображения. Теперь ваши фото не смогут отличить от профессиональных. А еще можно редактировать глубину после съемки.

Зарядка

В соответствии с новыми нормами в Европейском Союзе, требующими установку разъема USB-С в смартфонах, Apple, наконец, решила отказаться от Lightning. Теперь вы сможете заряжать iPhone, Mac, iPad и обновленные AirPods Pro (2-е поколение) одним и тем же кабелем. Также пользователи могут заряжать AirPods или Apple Watch непосредственно от iPhone через разъем USB-C. Кроме того, новые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поддерживают USB 3 для передачи данных со скоростью до 10 гигабит в секунду, что в 20 раз быстрее, чем ранее.