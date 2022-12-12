Кому и когда следует купить электрогенератор

Резервный источник энергии – кому и когда он нужен? Подобные вопросы достаточно актуальны среди тех, кто задумывается о приобретении подобного силового оборудования. В каких же ситуациях следует задуматься о его приобретении?

Сегодня трудно найти здание или сооружение, полностью лишенное электрических сетей. Большинство устройств, предназначенных для работы с мультимедиа или повышения комфорта проживания, требуют подключения к электропитанию.

Такая ситуация делает любые перебои с электричеством очень неудобными, некомфортными, а зачастую и потенциально опасными. Чтобы защитить себя от них достаточно купить электрогенератор бензиновый или дизельный для своего дома, мастерской, офиса или строительной площадки.

Дизель-генераторная установка для дома

Жители сел и поселков, удаленных от крупных городов, часто подвержены всевозможным перебоям и затруднениям в доступе к электричеству. В этих местах энергия передается на большие расстояния по опорам высокого напряжения.

Столбы ЛЭП подвержены повреждениям в результате сильного ветра, осадков или мороза. Плохие погодные условия являются наиболее частой, но не единственной причиной перебоев в передаче электроэнергии. Любое повреждение высоковольтной сети также приводит к тому, что частные дома остаются без электричества.

К чему могут привести подобные ситуации? Зимой дома могут быть полностью без отопления, если в них используются такие решения, как тепловой насос или электрическое отопление. Большинство из них также могут быть лишены горячей воды.

Кроме того, перестанет работать:

вся бытовая техника;

электроника и компьютеры;

интернет и телевидение;

освещение.

Жизнь в таком доме будет существенно ограничена в плане удобства и комфорта. Однако вы можете обезопасить себя от незапланированных отключений электроэнергии. Все, что вам нужно сделать, это оборудовать свой дом дизельным генератором с АВР (https://vinur.com.ua/products/avtomatika-dlya-generatora-avr) (автоматическим вводом резерва).

Это устройство работает независимо от основной электросети. Оно оснащено дизельным двигателем необходимой мощности, который включается автоматически в момент, когда пропадает внешнее питание, и выключается при его появлении.

В случае внезапного отключения электроэнергии он сможет запитать как устройства, требующие напряжения 380 В (например, тепловой насос или бетономешалку), так и ресиверы, питающиеся от сети 220 вольт (вся бытовая техника).

Агрегат для дачи

Подобным перебоям в подаче электроэнергии подвержены также и дачные дома, которые зачастую расположены далеко от каких-либо крупных городов. В этих местах зачастую встречаются аналогичные проблемы с поставками электроэнергии.

Для дачи вполне можно купить электрогенератор бензиновый меньшей мощности, ведь здесь, в основном, используются только основные бытовые приборы, которые не требуют трехфазного подключения. В таких домах обычно не предусмотрена постоянная система отопления, так как они используются в большей степени только летом.

По этой причине в ситуациях, когда температура резко падает, их обогревают электронагревателями. Чтобы быть готовым ко всем ситуациям, стоит оборудовать дачу генератором с АВР, который обеспечит нужное количество электроэнергии для питания электронагревателя и заменит источник питания в случае отключения электричества.

Электрогенератор для строительной площадки

Еще одно место, где следует избегать отключения электроэнергии, это строительная площадка. При возведении жилых домов или индивидуальных домов крайне важно выполнять последующие этапы работ в определенном порядке и в определенное время.

Любые задержки, вызванные отключением электроэнергии, могут негативно сказаться не только на замысле застройщика, но и на свойствах некоторых строительных материалов или конструкции здания. Для обеспечения постоянного доступа к электричеству стоит использовать электрогенераторы с дизельным двигателем.