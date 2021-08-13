Скільки насправді потрібно оперативної пам’яті сучасному смартфону

Кожна програма для своєї роботи використовує ресурси смартфона. І однією з найважливіших складових є оперативна пам’ять.





Як ви знаєте, оперативна пам’ять буває різних об’ємів. І чим більше її кількість, тим краще, ну принаймні на перший погляд. Тому перед покупкою нового смартфона, багато хто дивиться на цей показник.

Однак, хотілося б напевно знати, скільки насправді потрібно оперативної пам’яті для оптимальної і стабільної роботи смартфона. Адже одні отримують 2 ГБ і все у них працює нормально, а іншим не вистачає і 12 ГБ. І виникає питання – справа в операційній системі, або нас просто обманюють маркетологи.

Давайте розберемося. Як працює оперативна пам’ять, які типи її існують, і скільки ГБ необхідно для потреб смартфона.

Як ми знаємо, оперативна пам’ять швидше постійної пам’яті. Тобто пам’яті на жорстких дисках, флешках, і інших носіях.

Це зроблено швидше через те, що в неї потрапляють файли, які використовуються прямо зараз. Різні сервіси, які працюють у фоновому режимі, і власне самі додатки. Користувач постійно з ними щось робить, тому системі потрібно швидко завантажувати, вивантажувати, замінювати і т.д. І щоб це працювало без лагів, системі потрібна ОЗП.

Друга особливість ОЗП – енергозалежність. Пам’ять працює тільки при наявності джерела живлення, як тільки його не стане, всі дані зітруться з оперативної пам’яті.

При включенні смартфона, частина системних служб потрапляє відразу ж в оперативну пам’ять. Крім того, сюди потрапляють системні показники (рівень заряду батареї, температура процесора і багато іншого). А найголовніше, в оперативну пам’ять завантажується і ядро ​​системи – якийсь мозок, який управляє всіма процесами в смартфоні.

Графічним прискорювачам також потрібна пам’ять. Якщо у відеокарт для ПК є своя власна виділена пам’ять, то ось у графічного процесора на смартфоні, такої немає.

Ну і зрозуміло, кожен додаток буде займати шматочок оперативки. Чим їх більше, тим більше таких шматочків буде зайнято в ОЗП.

При цьому вони не займають чітко конкретне значення пам’яті. Все залежить від використання. Наприклад, якщо довго перегортати стрічку соц. мережі, то вона може займати навіть половину гігабайт оперативної пам’яті. При цьому все що ви перегорните, не зникає, а залишається в пам’яті, для швидкого перегляду, якщо ви раптом захочете повернутися.

При цьому багато додатків переміщують “побачений” контент в постійну пам’ять. Щоб при новому завантаженні стрічки не довантажувати ті ж самі дані заново.

Ігри споживають набагато більше оперативної пам’яті, ніж звичайні програми. Адже вони виводять на екран не тільки картинки, а й повноцінні 3D моделі у високій якості. Додати до цього інтерфейс, звуки, ефекти, і отримуємо 1 ГБ пам’яті в кращому випадку, якщо гра важка.

Зрозуміло, оперативна пам’ять більшості потрібна для багатозадачності. Ви запускаєте додаток, згортаєте, запускаєте інше, але потім можете повернутися до першого, не завантажуючи його заново. Варто розуміти, що тут використовується принцип черговості – якщо пам’ять закінчується, то розвантажуватися будуть спочатку ті додатки, які були запущені першими.

Також Андроїд не завжди закриває додатки повністю, а тільки їх заморожує. Наприклад, це відноситься до соціальних мереж, щоб не пропустити від них важливі повідомлення. Але для цього потрібно відключити для них оптимізацію.

Виходячи з цього, більшість так званих “оптимізаторів” пам’яті навіть не потрібні. Андроїд і сам добре справляється з усім процесами закриття зайвих додатків і чищення пам’яті.

Але хотілося б розкрити ще один секрет, про що особливо не говорять виробники смартфонів. Це те, що при покупці треба дивитися не тільки на кількість ГБ в ОЗП, а й на тип.

Ви можливо чули про абревіатуру LPDDR. Це той самий тип пам’яті, який відрізняється у багатьох смартфонів. Грубо кажучи вони відрізняються між собою за двома параметрами – пропускна спроможність (швидкість) і енергоспоживання. Тому перед покупкою важливіше спочатку подивитися, який тип пам’яті використовується. Але розібратися в цьому не складно.

Зараз в основному використовується LPDDR 4, LPDDR 4X, LPDDR 5.

І виходить, що чим пам’ять швидше, тим менше вона буде споживати енергії.

При виборі рекомендуємо розглядати LPDDR 5, але він зазвичай є тільки в дорогих флагмани. Тому LPDDR 4X теж цілком не поганий варіант. Але попередній тип вже точно не підійде для комфортної роботи.

Але все ж. Скільки ж потрібно реально оперативної пам’яті для комфортної роботи з телефоном?

Більшості програм для роботи потрібні мізерні мегабайти

І як би ви не хотіли, ви не зможете завантажити всю оперативну пам’ять на 100%, якщо у вас її більше 6-8 ГБ. Тим більше, андроїд все одно не ідеально працює з пам’яттю. І навіть якщо вистачає пам’яті, деякі додатки все одно вилетять з оперативки.

Тому 12-16 ГБ оперативної пам’яті для смартфона – це просто марна річ. І такий обсяг пам’яті не тільки не принесе користі, а й завдає шкоди. Так як елементи пам’яті, які не використовуються, але все одно будуть витрачати ваш заряд акумулятора. Смартфон буде завжди витрачати багато енергії даремно. Не дивно чому багато хто скаржиться на флагмани з 12 ГБ оперативної пам’яті на швидку витрату заряду.

Взяти той же iPhone. Там прекрасно розуміють, що багато ГБ оперативної пам’яті просто не потрібно. Навіть топовий iPhone 12 Pro Max має 6 ГБ, а простий 4 ГБ, але гірше від цього не працює. Банальна оптимізація системи вирішила це питання. Можна любити чи не любити айфони, але в роботі з пам’яттю купертинівці дійсно домоглися відмінних результатів.

Гнатися за великими обсягами оперативної пам’яті немає сенсу. 4-8 ГБ пам’яті вистачить просто з головою. Краще звернути увагу на тип пам’яті. Це додасть вам швидкості роботи і зменшить енергоспоживання.