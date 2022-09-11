Названо країни з найдешевшою вартістю iPhone 14: Україна пасе задніх

Щойно пройшла презентація нових iPhone 14, як люди вже почали моніторити ціни на смартфони по всьому світові, звісно, щоб знати, де вони будуть найнижчими. Досвід попередніх років навчив заощаджувати. Цього року також знайдуться ті, хто продаватиме місця у чергах до магазинів за айфоном, а також хитрі перекупи. Все-таки левова частка поціновувачів яблучної техніки намагатиметься зробити покупку із вигодою для себе.





Де будуть найдешевші iPhone 14

iPhone 14 Pro Max вигідніше всього купувати у Японії та США. Їх вартість у цих країнах у межах 1099 – 1146 доларів.

Ціна смартфона у вільних від податків регіонах Канади, КНР, Кореї та Таїланді буде трохи вищою, десь у межах 1200-1300 доларів США.

У Чехії та у Польщі в магазинах доведеться заплатити за новий iPhone півтори тисячі доларів. Приблизно на 50 $ ціни вище у Швеції та Данії. В Угорщині на сайтах, де вже можна передзамовити смартфон, вказана ціна у 1600 дол. США. У Туреччині та Бразилії ціна нових айфонів перевищує відмітку у 2 тисячі доларів. Для прикладу, наведені ціни інших країнах на iPhone 14 Pro Max 128 Gb:

ОАЕ 1280 $;

Сінгапур 1280 $;

Великобританія 1378 $;

Австрія 1448 $;

Ціни можуть трохи коливатись: це залежить від кольору телефона. Скоріш за все новий фіолетовий смартфон буде найдорожчим.

На українському ринкові очікувана вартість гаджетів 1600 доларів, як і в Угорщині. Не виключено, що українці на вікенди їздитимуть до Польщі та купуватимуть телефони там. Адже можна і країну подивитись, і телефон придбати, при цьому по грошах вийде так само як придбати гаджет в Україні.