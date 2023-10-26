SanDisk випустила картку пам’яті microSD на 1,5 ТБ за $135

Ultra microSD від SanDisk пропонується за ціною 999 юанів, це близько 135 доларів. Яким буде цінник у США, Європі та Україні, втім, не уточнюється. Карта пам’яті має стандартні габарити для форм-фактора microSDXC, а саме 10,92×14,99×1,02 мм. Швидкість читання складає достойні 150 МБ/с.

Є підтримка програми SanDisk Storage Zone, яка використовується для швидкого доступу до файлів та максимального зрозумілого та простого резервного копіювання.

Картка пам’яті на 1,5 ТБ сумісна з пристроями із підтримкою форматів microSDHC та microSDXC. У комплекті є SD-адаптер. Виробник дає обмежену 10-річну гарантію.