Hardnews

SanDisk випустила картку пам’яті microSD на 1,5 ТБ за $135

На такий microSD вдасться розмістити десятки тисяч фотографій та сотні важких відеороликів.

26.10.2023
Менше хвилини
SanDisk

Ultra microSD від SanDisk пропонується за ціною 999 юанів, це близько 135 доларів. Яким буде цінник у США, Європі та Україні, втім, не уточнюється. Карта пам’яті має стандартні габарити для форм-фактора microSDXC, а саме 10,92×14,99×1,02 мм. Швидкість читання складає достойні 150 МБ/с.

Є підтримка програми SanDisk Storage Zone, яка використовується для швидкого доступу до файлів та максимального зрозумілого та простого резервного копіювання.

Картка пам’яті на 1,5 ТБ сумісна з пристроями із підтримкою форматів microSDHC та microSDXC. У комплекті є SD-адаптер. Виробник дає обмежену 10-річну гарантію.

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26.10.2023
Менше хвилини
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