Компанія Samsung посміялася над новими iPhone та Apple Watch

Незабаром після презентації Apple у Twitter-акаунті американського підрозділу Samsung з’явилися уїдливі коментарі щодо нових iPhone та Apple Watch. Про це повідомляє видання Business Insider India.





«Дайте нам знати, коли це почне складатися», – написала Samsung, натякаючи на те, що нові iPhone вийшли нудними і не можуть вразити публіку так, як смартфони з екранами, що складаються.

Інший пост був присвячений Apple Watch. У ньому Samsung дорікнула Apple за використання квадратної форми.

«Мило. Трохи квадратні, але приємні. Втім, ми віддаємо перевагу круглій формі. Класичній», – написала компанія.

PR-менеджери Samsung – далеко не єдині, хто залишився розчарований презентацією Apple і пожартував з компанії. Раніше ми писали , що дочка засновника Apple Стіва Джобса пожартувала з вторинності дизайну iPhone 14.