Ілон Маск передрік неминучу загибель людській цивілізації. Своїми роздумами найбагатша людина у світі, як завжди, поділилась у Twitter. Можливо, саме через такі переконання мільярдер прагне якнайшвидше колонізувати Марс, щоб було де жити його нащадкам.





Земля існує понад 4,5 млрд років. За цей період вчені встановили 5 тотальних вимирань, останнє відбулося 66 млн років тому. Подібні явища тривають не один день. Загалом усі відомі науці вимирання зайняли 2,8 млн років. За цей час зникли майже 75% усіх біологічних видів. Найвідоміший світові приклад вимирання — падіння гігантського астероїда, що стало причиною гибелі динозаврів.

Ілон Маск до свого твіту додав посилання на статтю ВВС. Допис, як завжди зібрав тисячі лайків та не менше ретвітів.

Раніше багатодітний батько (на сьогодні має 8 дітей) стверджував, що людство вимре через низький рівень народжуваності. Він критикував оцінки демографії у світі ООН та Центру профілактики захворювань. Сьогодні планета перенаселена людьми, очевидно, що такої загрози немає.

Попередні заяви Маска про людство

Мільярдер вже не раз висловлювався на тему вимирання людства. Окрім демографічного колапсу він на енергетичній конференції у місті Ставангер висував ідею про те, що цивілізація зникне через надмірний видобуток нафти та газу. Пізніше в одному з інтерв’ю були озвучені й інші причини: релігійний екстремізм та штучний інтелект.

Цього разу він не назвав причину, через яку, на його думку, цивілізація зникне.

Деякі люди впевнені, це черговий прогрів Маска якогось відкриття. Існує й інша думка, мільярдер просто впав в осінню депресію. Критика у мережі щодо його зовнішності, цинічне інтерв’ю на радіо батька Ерола Маска, конфлікт зі старшим сином трохи вибили чоловіка із колії. Причина депресивних твітів може бути і більш простою, чоловік просто боїться смерті, тому часто розмірковує над перспективами людства.