В Україні різко зріс попит на кондиціонери: чи буде дефіцит і що з цінами

Аномальна спека наприкінці червня та на початку липня різко підвищила попит на кліматичну техніку в Україні. Найбільше українці купують кондиціонери, вентилятори та мобільні охолоджувачі повітря.

За даними великих ритейлерів, продажі кондиціонерів зросли в рази. У Rozetka повідомили, що лише за останній тиждень попит на кондиціонери підскочив на 365%. Найчастіше покупці обирають моделі брендів Cooper&Hunter, Hyundai, Bosch та TCL.

Дефіциту поки не прогнозують

Попри різкий стрибок попиту, масштабного дефіциту кондиціонерів наразі не очікують. У Rozetka заявили, що заздалегідь підготувалися до сезону, тому запасів техніки достатньо.

У Фокстроті також не бачать проблем із постачанням. Там зазначають, що виробники вчасно зробили сезонні поставки, а окремі категорії техніки зараз продаються особливо активно. Зокрема, продажі мобільних кондиціонерів зросли на 60%, а вентиляторів — на 40%.

Найбільше зростання попиту у мережі фіксують у західних областях України: у Львові, Рівному, Івано-Франківську, Луцьку, Тернополі, Чернівцях та Ужгороді.

В Епіцентрі також повідомили про різке пожвавлення продажів. Там попит на вентилятори та мобільні кондиціонери зріс більш ніж на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас у деяких магазинах окремі моделі можуть тимчасово зникати через високий попит.

Що буде з цінами

Ритейлери поки не планують різко підвищувати ціни через спеку. У Фокстроті зазначили, що середня вартість кондиціонера зараз становить близько 19 000 грн. Це приблизно на 5% більше, ніж торік, але подорожчання пов’язують переважно з валютним курсом, а не з літнім ажіотажем.

Покупцям радять не орієнтуватися лише на ціну. Перед вибором кондиціонера варто враховувати площу кімнати, енергоефективність, рівень шуму, тип компресора та наявність додаткових функцій.

Якщо кондиціонер планують використовувати не лише для охолодження, а й для обігріву взимку, краще звертати увагу на інверторні моделі. Вони економніше працюють і краще підтримують стабільну температуру.

Також зростає інтерес до мобільних кондиціонерів. Вони не потребують складного монтажу, але зазвичай менш ефективні за класичні спліт-системи. Такий варіант може підійти для орендованого житла або ситуацій, коли встановити стаціонарний кондиціонер неможливо.

Окремо ритейлери радять купувати лише офіційно імпортовану та сертифіковану техніку. Це особливо важливо в умовах перепадів напруги та нестабільного електропостачання.