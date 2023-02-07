Xiaomi представила смартфони Poco X5 та Poco X5 Pro

Xiaomi розширила асортимент свого бренду Poco, представивши дві нові моделі: Poco X5 та Poco X5 Pro. Молодша версія отримала 6.67-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення до 120 Гц, чіпсет Snapdragon 695, 6/8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна доповнити картою microSD.

Блок камер складається з основного модуля на 48 МП, ультраширококутного об’єктиву на 8 МП та 2 МП макро сенсора. Також є 13 МП фронтальна камера. Місткість акумулятора – 5000 мАг, потужність зарядки – 33 Вт. Є сканер відбитків пальців на бічному торці та 3.5-мм аудіороз’єм.

Poco X5 Pro цікавіший з технічної точки зору. Він має аналогічний дисплей (за винятком того, що у «прошки» 10-бітна, а не 8-бітна матриця), і така ж кількість оперативної та вбудованої пам’яті, що й звичайна версія, але отримав потужніший чіп Snapdragon 778G.

Камера також одержала апгрейд. Основний модуль тепер на 108 МП, а селфі-камера – на 16 МП. Місткість акумулятора – 5000 мА·год, а ось потужність зарядки – 67 Вт. Слот для microSD та 3.5-мм аудіороз’єм теж присутні. Крім того, Pro-версія поставляється із встановленою системою Android 13 та оболонкою MIUI 14, а ось звичайний Poco X5 – з Android 12 та MIUI 13.

Ціна Poco X5 6/128 ГБ в Україні складає 9999 гривень, а Pro-версію оцінили трохи дорожче, там прайс стартує з 11999 гривень за аналогічний обсяг пам’яті.