OnePlus 12 встановив історичний рекорд в AnTuTu

У мережі з’явилися результати проходження бенчмарка AnTuTu смартфоном OnePlus 12, який поставив рекорд, набравши понад 2 млн балів. Про це повідомляє портал GSMArena.
Результат флагманського смартфона OnePlus 12 склав 2,11 млн балів. Актуальні гаджети з чипом Snapdragon 8 Gen 2 набирають у ньому близько 1,5-1,6 млн балів. Передбачається, що у 2024 році всі флагманські пристрої з новим чипом Snapdragon 8 Gen 3 набиратимуть понад 2 млн балів.
Причому в тестуванні, що просочилося в мережу, брав участь смартфон із 12 ГБ оперативної пам’яті. Очевидно, OnePlus 12, який у максимальній конфігурації отримає 24 ГБ ОЗП, зможе продемонструвати ще вищий результат.
Дата презентації OnePlus 12 поки залишається невідомою, проте в мережі вже з’явилися зображення інженерного зразка в “секретному” чохлі. Це вказує на те, що реліз пристрою може відбутися до кінця 2023 року.
Смартфону приписують 6,82-дюймовий екран BOE X1 з роздільною здатністю QHD+ і яскравістю 2600 ніт, акумулятор ємністю 5400 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт і бездротової на 50 Вт.
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