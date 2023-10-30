OnePlus 12 встановив історичний рекорд в AnTuTu

У мережі з’явилися результати проходження бенчмарка AnTuTu смартфоном OnePlus 12, який поставив рекорд, набравши понад 2 млн балів. Про це повідомляє портал GSMArena.

Результат флагманського смартфона OnePlus 12 склав 2,11 млн балів. Актуальні гаджети з чипом Snapdragon 8 Gen 2 набирають у ньому близько 1,5-1,6 млн балів. Передбачається, що у 2024 році всі флагманські пристрої з новим чипом Snapdragon 8 Gen 3 набиратимуть понад 2 млн балів.

Причому в тестуванні, що просочилося в мережу, брав участь смартфон із 12 ГБ оперативної пам’яті. Очевидно, OnePlus 12, який у максимальній конфігурації отримає 24 ГБ ОЗП, зможе продемонструвати ще вищий результат.

Дата презентації OnePlus 12 поки залишається невідомою, проте в мережі вже з’явилися зображення інженерного зразка в “секретному” чохлі. Це вказує на те, що реліз пристрою може відбутися до кінця 2023 року.

Смартфону приписують 6,82-дюймовий екран BOE X1 з роздільною здатністю QHD+ і яскравістю 2600 ніт, акумулятор ємністю 5400 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт і бездротової на 50 Вт.