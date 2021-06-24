Onceplus Nord CE офіційно надійшов у продаж

Компанія OnePlus оголосила про старт глобальних продажів анонсованого зовсім недавно смартфона OnePlus Nord Core Edition 5G (Nord CE 5G). На честь світової прем’єри на смартфон в інтернет-магазині AliExpress надається знижка в $ 40, купон на яку можна отримати за цим посиланням.





Залізо

Смартфон OnePlus Nord CE 5G базується на восьмиядерному процесорі Snapdragon 750G з тактовою частотою до 2,2 ГГц, графічним прискорювачем Adreno 619 і 5G-модемом. Залежно від регіону продажів смартфон поставляється з 6, 8 або 12 Гбайт оперативної пам’яті LPDDR4X і флеш-накопичувачем стандарту UFS2.1 на 128 або 256 Гбайт.

Камери

Новинка оснащена 6,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2400 × 1080 пікселів, 410 ppi) і частотою оновлення 90 Гц. У його лівому верхньому кутку знаходиться отвір для 16-Мп фронтальної камери з сенсором Sony IMX471 з підтримкою електронної стабілізації зображення (EIS) і максимальною діафрагмою f / 2,45. Тильна камера включає основний 64-Мп модуль (ƒ / 1.79), 8-Мп датчик (ƒ / 2,25) з надширококутною оптикою з кутом огляду до 119 градусів, а також 2-Мп монохромний датчик (ƒ / 2,4).

Акумулятор та засоби зв’язку, ПО

Акумулятор ємністю 4500 мА · год підтримує швидку зарядку Warp Charge 30T Plus потужністю 30 Вт. Згідно із заявою компанії, на заповнення заряду батареї від 0 до 70% йде всього півгодини. Смартфон оснащений 3,5-мм аудіороз’ємом для навушників, має на борту адаптери бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac 2,4 / 5,0 ГГц і Bluetooth 5.1, чіп NFC, порт USB 2.0 Type-C, два слота для карт nano- SIM.

Для розблокування використовується вбудований в екран сканер відбитків пальців або функція розблокування по обличчю Face unlock. Розміри смартфона складають 159,2 × 73,5 × 7,9 мм, вага – 170 г. Колір корпусу – блакитний, чорний і сріблястий. Пристрій працює під управлінням OxygenOS на базі Android 11.

Ціна та доступність

Вартість OnePlus Nord CE 5G з 8 Гбайт ОЗУ і 128 Гбайт флеш-пам’яті з урахуванням знижки по купону складе в інтернет-магазині AliExpress $ 309.