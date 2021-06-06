Стільниковий оператор Київстар запустив топовий тарифний план, про який всі давно мріяли

Нещодавно в родині тарифних планів однієї популярної компанії побільшало. Стільниковий оператор Київстар запустив топовий тарифний план «Смачний», про який всі давно мріяли. Цікаво, що цей пакет діє не на всій території України.





Переваги плану

Вартість цього тарифного пакету складає 100 гривень на чотири тижні. За цю суму власник даного стартового пакету отримує:

20 гігабайтів мобільного Інтернету.

Безлімітні дзвінки на номери в мережі «Київстар».

300 хвилин для дзвінків на номери інших країн, зокрема Італії, Польщі, Росії, Німеччині та Чехії. Також можна телефонувати на номери інших українських мобільних операторів та на номери стаціонарних телефонів.

Можливість без додаткової плати підключитись до Star Guard Lite.

Але після закінчення чотирьох тижнів мобільний Інтернет надається щоденно в розмірі 10 пакетів по 100 мегабайтів, а дзвінки на інші мобільні та міські номери тарифікуються за таксою 3 грн за пакет 1,50 грн за хвилину відповідно.

Як підключитись до такого тарифного плану

Для того, щоб мати тариф «Смачний» від «Київстар» у власному смартфоні потрібно лише купити стартовий пакет в фірмових крамницях компанії або в інших торгових точках, де продають такі пакеті, гаджети та інше обладнання.

Діючі абоненти «Київстар» можуть скористатись дзвінком на номер 477*1 або зайти на портал «Мій Київстар» та слідувати інструкціям системи. Цікаво, що для переходу на цей тариф потрібно мати суму на рахунку, відповідно до вартості тарифу.

Треба зазначити, що при переході на такий тарифний план плата знімається відразу, якщо на рахунку є потрібна сума. Кожні чотири тижні користувачам надається пакет послуг, який коштує 100 гривень. Але, якщо коштів не вистачає, то активується денний пакет за 10 грн.

Раніше стало відомо, що «Київстар» почав використовувати мобільний додаток «Дія» для контрактних абонентів. Фізичні особи матимуть змогу використовувати електронні версії документів, щоб ідентифікуватись у фірмових магазинах оператора. Така інновація почала працювати вже с 1 червня цього року.