Київстар запустив нові безлімітні тарифи з гігабітним інтернетом за 150 гривень

Український телекомунікаційний гігант “Київстар” оголосив про запуск нових пакетів для Домашнього Інтернету з гігабітними швидкостями та знижками на перші місяці користування. Серед оновлень – нові тарифи “ВСЕ РАЗОМ” та спеціальні пропозиції для фанатів Київстар ТБ.

З найновішим тарифом “Дім”, абоненти отримують доступ до інтернету зі швидкістю 1Гбіт/с та знижку на перші три місяці обслуговування. Окрім цього, Київстар пропонує своїм клієнтам унікальну можливість користуватися всеспектральним пакетом “ВСЕ РАЗОМ Міць”, який включає високошвидкісний Домашній Інтернет, безлімітний мобільний зв’язок та Київстар ТБ.

Тариф “ВСЕ РАЗОМ Наснага” обіцяє абонентам швидкий Домашній Інтернет до 100 Мбіт/с, 50 ГБ мобільного інтернету — удвічі більше, ніж у попередніх пропозиціях, а також доступ до Сімейного пакету Київстар ТБ.

“ВСЕ РАЗОМ Міць” же гарантує ще більші переваги: неймовірну швидкість Домашнього Інтернету до 1 Гбіт/с, безмежний мобільний інтернет та Преміум HD пакет на Київстар ТБ з доступом до 370 ТБ-каналів і колосальної колекції фільмів.

Для тих, хто бажає балансу між швидкістю та вартістю, “ВСЕ РАЗОМ Сила” пропонує Домашній Інтернет до 100 Мбіт/с, 50 ГБ мобільного інтернету та безкоштовний доступ до легкого пакету Київстар ТБ з вибором з 84 каналів та бібліотекою фільмів.

Ціни на нові тарифи Домашнього Інтернету починаються від 150 грн/міс, а тарифна лінійка “ВСЕ РАЗОМ” стартує від 200 грн/міс.