Нову Google Camera c Pixel 6 вже можна встановити на більшість Android-смартфонів

Днями відбулася офіційна презентація Google, на якій компанія представила сімейство Pixel 6 з фірмовим процесорами Tensor і потенційно кращими фотоможливостями на ринку. Ентузіасти вже витягли додаток фірмової камери з нових «Пікселів» і відкрили доступ до нього для всіх бажаючих.





Які функції з’явилися в Google Camera 8.3:

Magic Eraser. Ластик для швидкого видалення небажаних об’єктів з фото;

Ластик для швидкого видалення небажаних об’єктів з фото; Face Deblur . Нейронка усуває розмиття облич на зображеннях. Перетворює невдалі на перший погляд знімки на цілком придатні для вивантаження в мережу;

. Нейронка усуває розмиття облич на зображеннях. Перетворює невдалі на перший погляд знімки на цілком придатні для вивантаження в мережу; Real Tone. Дозволяє камері точніше передавати тон шкіри людини в автоматичному режимі зйомки.

Дозволяє камері точніше передавати тон шкіри людини в автоматичному режимі зйомки. Motion Mode . Режим для зйомки об’єктів, що знаходяться в русі. Вона автоматично накладає розмиття на фон, роблячи зображення більш ефектними.

Крім того Gcam 8.3 отримала оновлений дизайн і підтримку додаткових телефото / ширококутних об’єктивів на системному рівні. Більшість її функцій повинні працювати скрізь, але частина може бути безпосередньо пов’язана з чіпами Tensor в нових «Пікселях».

Встановити нову Google Camera можна на девайси під управлінням Android 9, 10, 11 або 12 з підтримкою Camera2 API. Спеціальні налаштування для роботи програми не потрібні, достатньо включити опцію, яка дозволяє смартфону встановлювати додатки зі сторонніх джерел і запустити скачаний файл. Ось пряме посилання на завантаження бета-версії GCam 8.3.252_V0e_MGC з сайту розробників.

Останньою стабільною версією програми є Google Camera 8.1 . Вона гарантовано працює на більшості Android-пристроїв.