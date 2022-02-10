Названі функції Windows, які потрібно вимкнути власникам не топових ПК

Деякі функції та налаштування включені в Windows 11 за замовчуванням, і користувачі можуть вимкнути їх, щоб підвищити швидкість роботи системи. Про це пише Windodows Latest .





Так, власникам старих пристроїв з невеликим об’ємом пам’яті рекомендується вимкнути піктограму Microsoft Teams, закріплену на панелі завдань. Ця програма, яка тісно інтервована із системою в Windows 11, дозволяє швидко організовувати відеоконференції.

Крім того, у новій Windows є ще один додаток під назвою “Дошка віджетів”. Як і у випадку Teams, піктограма програми закріплена на панелі завдань. “Дошка віджетів” дозволяє переглядати та керувати новинами, віджетами та іншим контентом.

За словами колишнього співробітника Microsoft Майкла Ніхауса, можна відкріпити від панелі завдань ці значки, щоб підвищити продуктивність системи. Це пов’язано з тим, що віджети та чат Microsoft Teams запускають процеси Microsoft Edge WebView2 у фоновому режимі, забираючи частину обчислювальних ресурсів.

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