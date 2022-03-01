Softnews

Netflix відмовився транслювати російські телеканали

01.03.2022
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Згідно з російським законодавством, з 1 березня стрімінговий сервіс був зобов’язаний включити до мережі трансляції 20 російських федеральних каналів.


Netflix не транслюватиме 20 російських федеральних телеканалів, обов’язкове мовлення яких потрібно за російським законодавством починаючи з 1 березня. Про це представник компанії повідомив журнал Variety.

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“Враховуючи поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали в наш сервіс”, – сказав він.

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01.03.2022
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