Netflix відмовився транслювати російські телеканали

Згідно з російським законодавством, з 1 березня стрімінговий сервіс був зобов’язаний включити до мережі трансляції 20 російських федеральних каналів.





Netflix не транслюватиме 20 російських федеральних телеканалів, обов’язкове мовлення яких потрібно за російським законодавством починаючи з 1 березня. Про це представник компанії повідомив журнал Variety.

“Враховуючи поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали в наш сервіс”, – сказав він.

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