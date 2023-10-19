Oppo представила новий складний смартфон Oppo Find N3

Китайський виробник гаджетів Oppo представив новий флагманський смартфон-книжку Oppo Find N3.

Девайс отримав зовнішній 6,31-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2484×1116 пікселів, а також внутрішній доладний 7,82-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2440×2268 пікселів. Обидва екрани пропонують динамічну частоту оновлення до 120 Гц і пікову яскравість 2800 нит.

Oppo Find N3 оснащений флагманським чіпом Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем на 512 ГБ. За автономність відповідає акумулятор ємністю 4805 мАг за допомогою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 67 Вт. Виробник стверджує, що від 0% до 100% смартфон заряджається лише за 42 хвилини.

На задній панелі розташовані три камери з оптикою Hasselblad: новий 1/1,43-дюймовий сенсор Sony LYTIA-T808 на 48 Мп з двошаровою транзисторною технологією, надширококутний модуль з 1/2-дюймовим сенсором на 48 Мп і зум- 2-дюймовим детектором на 64 Мп. Також смартфон отримав дві селфі-камери на 20 Мп усередині та 32 Мп (зовні).

Oppo Find N3 надійде у продаж наступного тижня за ціною 1650 євро.