Розкрито характеристики серії Redmi Note 13 4G

Портал Gizmochina, пославшись на Appuals, заявляє, що в серії Redmi Note 13 4G буде дві моделі. А саме Redmi Note 13 4G і Redmi Note 13 Pro 4G.

Обидва смартфони отримають 6,67-дюймові AMOLED-екрани з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів, кадровою частотою 120 Гц і захисним склом Corning Gorilla Glass.

Базова версія заснована на чипі Qualcomm Snapdragon 685, Pro’шка – на якомусь неназваному процесорі від MediaTek. Ймовірно, йдеться про Helio G99. Redmi Note 13 4G і Redmi Note 13 Pro 4G запропонують з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачами на 256 або 512 ГБ.

Обіцяють потрійні тильні камери. У Redmi Note 13 4G конфігурація така: головний датчик на 108 Мп, ширик на 8 Мп і датчик глибини або макрокамера на 2 Мп. Redmi Note 13 Pro 4G відрізняється головним сенсором, замість 108 Мп його роздільна здатність становить 200 Мп.

Також обіцяють підтримку роботи з двома SIM-картами, модулі Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 3,5-мм джек і порт USB-C.