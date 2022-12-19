Топ-10 найнадійніших електрокарів: чим вони поступаються бензиновим та дизельним автівкам

Електромобілі давно стали свого роду підтвердженням статусності та прогресивності свого власника. А коли на початку війни в Україні виникли проблеми з паливом, власники електрокарів взагалі опинилися «на коні». Адже їм було байдуже до вартості пального та його наявності на заправках.

Та насправді з автівками на електродвигунах не все так просто. Відома американська організація Consumer Reports, що займається оцінкою якості найрізноманітніших користувацьких товарів, провела опитування серед власників електрокарів. Крім рейтингу найкращих авто цього типу, компанія також сформувала кілька найбільш поширених недоліків електромобілів, якими вони поступаються машинам із двигуном внутрішнього згорання.

Та перш ніж перейти до недоліків електрокарів, розглянемо Топ-10 найнадійніших транспортних засобів цієї категорії. Перше місце згідно з оцінками власників посіла Кia EV6, випущена лише в 2022 році. Другою стала культова модель першопрохідця у сфері електромобілів Tesla Model 3. Замикає трійку улюбленець українських автомобілістів Nissan Leaf 2-го покоління.

До десятки найбільш витривалих електромобілів також потрапили:

Hyundai loniq 5;

Tesla Model Y;

Ford Mustang Mach-E;

Volkswagen ID.4;

Tesla Model S;

Chevrolet Bolt;

Chevrolet Bolt EUV;

Hyundai Kona Electric.

Однак навіть кращі з кращих електрокарів за надійністю суттєво поступаються своїм бензиновим чи дизельним аналогам. Хоча теоретично автівки з електродвигунами повинні мати набагато менше слабких місць. Адже вони позбавлені систем запалювання, подачі пального, складних механізмів трансмісії та вихлопної системи. Тобто всіх тих елементів, які найчастіше зношуються та ламаються у бензинових і дизельних автівках.

Однак за даними опитувань електрокари «хворіють» куди більше, ніж автівки з двигуном внутрішнього згорання. Найчастіше у них виникають проблеми з акумуляторними батареями, електродвигунами, системами охолодження та обігріву, зарядкою. Також чимало власників електрокарів скаржаться на недоліки мультимедійної системи.