У Мінсоцполітики зробили важливу заяву про нові виплати для українців

В Україні вже кілька місяців поспіль анонсують оновлену Пенсійну реформу, котра мала б поступово вступати в дію вже з 2023 року. До цього часу ряд українців мали б гарно до неї підготуватися. Зокрема, першими під “удар” змін потраплять підприємства та працівники, які на них працюють. Мова про накопичувальну систему, та приватні Пенсійні фонди в яких люди мають створити собі рахунки, і спільно з роботодавцями сплачувати туди додаткові внески. Реформу задумали для того, аби тим, хто претендує на пенсію міг отримувати її в подвійному розмірі. Тобто соціальну допомогу, яка зараз нараховується паралельно трудовому стажу, і самостійно накопичену пенсію, яку дехто почне накопичувати вже через рік. А також, щоб ті, кому стажу не вистачить, не залишилися на старості ні з чим.





Система внесків має бути дуже лояльною

Більший акцент на безробітних, точніше на неофіційно працевлаштованих, адже держава надіється, що такі особи зможуть принаймні так накопичити на пенсію. Але попри це, почнуть випробовувати реформу на практиці за допомогою офіційно працевлаштованих. Вже у наступному році всі підприємства мають долучитися до спеціальних баз, і забезпечити переведення певної суми коштів на рахунки своїх співробітників. Загалом, все мало б виглядати так:

1% від зарплати платить роботодавець (обов’язково). 1% від зарплати платить працівник (за бажанням). Якщо працівник не відмовився вкладати кошти, то ще 1% на його рахунок нараховуватиме держава.

Зауважують, що поки це все буде добровільно, але згодом такий рахунок має бути у кожного українця. Накопичені кошти за бажанням можна буде передавати у спадок, інвестувати, або ж при виході на заслужений відпочинок отримувати певними частинами, як додаткову допомогу до пенсії, або ж основну виплату.

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