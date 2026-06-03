Вбудований «Захисник Windows» визнали найгіршим антивірусом для ПК за результатами міжнародних тестів

Гонконзька рада із захисту прав споживачів спільно з Міжнародною організацією з дослідження та тестування споживчих товарів (ICRT) провели масштабне дослідження популярного антивірусного програмного забезпечення. Фахівці протестували 24 рішення від різних розробників на двох найпопулярніших операційних системах, і результати для компанії Microsoft виявилися вкрай невтішними.

Провал Microsoft Defender на Windows

Під час тестування на комп’ютерах під управлінням Windows було детально перевірено ефективність 16 антивірусних програм. У цьому списку фірмовий «Захисник Windows» (Microsoft Defender) продемонстрував найгірші результати та посів останнє місце.

Експерти зафіксували, що вбудований антивірус від Microsoft провалився майже за всіма ключовими критеріями:

Він значно частіше за конкурентів приймав абсолютно безпечні системні та користувацькі файли за вредоносне програмне забезпечення.

Програма регулярно демонструвала пасивність і не запускла необхідні функції захисту в ті моменти, коли це було критично потрібно для безпеки системи.

Найкращими антивірусними пакетами для Windows за підсумками тестів визнали G Data Internet Security (1 місце), ESET Home Security Essential (2 місце) та Norton 360 Standart (3 місце). Загалом дев’ять учасників тестування змогли набрати максимальну кількість балів, показавши рівень виявлення загроз понад 97%.

Ситуація на macOS

Дослідники також провели аналогічні тести на платформі від Apple. Лідери та бронзові призери тут залишилися незмінними — першу та третю сходинку посіли продукти від G Data та Norton відповідно. Проте друге місце на macOS виборов антивірус Bitdefender. Найменш ефективним захисним рішенням для комп’ютерів Mac фахівці визнали продукт компанії Avira.