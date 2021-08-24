Чи є насправді користь від додатків для оптимізації батареї смартфона: прискорювачів, охолоджувачів, чистильників
Припустимо, ви користуєтеся довгий час смартфоном і бачите, що він починає підвисати. Або ви хочете запустити гру, але вона теж працює не зовсім плавно. Або просто хочете продовжити життя батареї.
У цих випадках зазвичай роблять чистку оперативної пам’яті, кешу. Вбивають процеси і охолоджують смартфон. Зробити це можна через вбудованим чистильником, або через завантажений з плей маркету.
Професійний чистильник краще. Адже він пропонує task killer, очищення ОЗП, охолодження і прискорення смартфона, і ще багато чого. Так думають наївні люди, які вірять всім і кожному.
Але ми пропонуємо розібратися, чи потрібні все ж таки різні прискорювачі та оптимізатори смартфона насправді.
Отже, проведемо експеримент. У додатку Simple System Monitor подивимося витрату оперативної пам’яті. Попередньо вийшовши з усіх інших додатків.
Тепер заходимо в плей маркет, і шукаємо який-небудь додаток для оптимізації смартфона. Завантажуємо навмання з більш-менш хорошими відгуками.
Запускаємо завантажений оптимізатор. Він відразу ж знаходить проблеми з пристроєм, і зрозуміло обіцяє їх виправити. Даємо додатку необхідні дозволи і виконуємо оптимізацію.
Ура! Наш телефон оптимізований. Але для початку хочеться перевірити результат і дізнатися, чи дійсно все так райдужно. Заходимо в системний монітор.
Що бачимо. А бачимо, що витрата оперативної пам’яті тільки збільшилася (порівнювати з 1 скріншотом).
Як же так? У чому ж полягає ця оптимізація? А ні в чому. Додаток лише створює вид діяльності, а по факту не робить нічого.
Додатки, які були відкриті, стали закриті. Може вона їх повністю зупинила? Ні, вони точно так само працюють в фоні.
Чому ж збільшилася витрата оперативної пам’яті? Тому що сам додаток моніторить систему, показує рекламу, і цим самим забирає ресурси смартфона.
Однак деякі користувачі можуть запевнити, що додаток їм допомагає. Давайте розповімо, чому так відбувається. Включимо кілька додатків і згорнемо їх. Після цього запустимо оптимізацію. Перевіримо, і так дійсно, стало трохи краще.
Тому так. Якщо не знати, що додатки потрібно закривати, то може здатися, що оптимізатор дійсно працює. Думаємо ви нас зрозуміли.
Ви можете сказати – спробуйте інший додаток, ось інше точно допоможе.
Ми відповімо – використовували близько 10 відомих оптимізаторів. 90% з них безглузді та несуть тільки шкоду. Від 10% неоднозначні враження, але практично відразу стан смартфона після оптимізації повертається на круги своя.
Взагалі, ми це розповідаємо тому, що бачимо людей серед знайомих, з такими ось оптимізаторами. Коли ми питаємо – навіщо воно тобі? Навіть відповісти виразно не можуть. Мовляв, бачив там щось про батарею, вирішив поставити, раптом допоможе.
Ні. Так це не працює. Та й взагалі ніяк, як ви могли побачити.
Тому наша вам порада. Видаліть у себе такі додатки для оптимізації / прискорення / охолодження, якщо у вас такі є. Нічого, крім підвищеної витрати батареї, вони вам не дають.
Однак, не варто це плутати з додатками для очищення сміття і кешу, серед них є і робочі програми.
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