Денис Шмигаль анонсував новий спосіб заробітку грошей прямо в “Дії”

Відтепер усі повнолітні громадяни України зможуть заробляти гроші та допомагати ЗСУ прямо в застосунку “Дія”. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє урядовий портал. Мова йде про купівлю військових облігацій.





Сьогодні це один із найважливіших інструментів, що відповідають за фінансування ЗСУ. Від початку війни українська спільнота вже інвестувала понад 100 млрд гривень.

Процедуру закупівлі облігацій вирішили зробити максимально простою та доступною. Якщо людина захоче підтримати обороноздатність країни маже виконати наступні дії:

заповнити просту онлайн форму;

обрати тип облігацій;

здійснити покупку.

Міністерство фінансів вже підвищило річну ставку по військовим облігаціям до 16%.

Військовими облігаціями називаються ОВДП. Це цінні папери, емітентом яких виступає держава. Вони «працюють» на потреби армії саме у військовий час. Це оптимальний спосіб вкладання власних грошей, щоб їх зберегти та примножити.

У чому переваги закупівлі військових облігацій

Багато українців досі не знають, що можуть допомагати ЗСУ у такий спосіб. Все через те, що про нього мало де повідомляють. Військові облігації — це добровільне інвестування в армію, обороноздатність країни, але зі своїми перевагами. Наприклад, коли людина просто дає гроші на благодійність, чи як кажуть, донатить…вона віддає готівку і не може отримати її назад.

Закупівля облігацій робить з громадян цінних гравців на біржі. Фактично це виглядає наступним чином: Україна залучає гроші на потреби ЗСУ та зобов’язується їх повернути через рік із відсотками. Прибуток, який можна отримати у % не оподатковується на відміну від депозитних вкладів.

Тобто юридичні та фізичні особи вкладаючи гроші в обороноздатність країни отримають пасивний дохід, свої гроші та не сплачують податок на прибуток. Таким чином сьогодні можна ефективно допомогти країні та військовим.

Раніше закупівля ОВДП мала ряд вимог, проводилась раз на тиждень, ціни та кількість паперів були встановлені аукціонами. Тепер всі ці підводні камені можна оминути завдяки мобільному застосункові ДіЯ, що дуже зручно.