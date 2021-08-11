Названо 3 цікавих способи, як можна провчити телефонних шахраїв

Чи можна провчити телефонних шахраїв так, щоб вони більше вам не дзвонили? Розповімо про 3 цікавих і незвичайних способи, як провчити зловмисників по телефону.





Найчастіше небажані дзвінки хоч і надходять з різних номерів, але належать обмеженому списку шахрайських колл-центрів. Тому, провчивши одного “співробітника” такої організації, в теорії можна домогтися того, що ваш номер видалять з бази, і дзвінків стане набагато менше.

Назватись співробітником поліції

Як правило, шахрайськими дзвінками займаються молоді люди, які практично не розбираються в роботі даного банку або в реальних законах про шахрайство. Вони діють на основі прописаного скрипта і рідко відхиляються від нього, так як не володіють достатніми знаннями. Тому розмова з поліцією з великою ймовірністю поставить їх у глухий кут або навіть налякає.

Користувачеві при цьому також необов’язково бути експертом в правоохоронній сфері. Досить впевнено представитися співробітником поліції, придумавши посаду і відділення. Якщо шахраї не повісять трубку відразу, то “добити” їх можна загрозою, що інформація про їхню діяльність уже надійшла до відповідних органів або до відділу безпеки банку. При цьому розмовляти необхідно спокійно, показуючи зловмисникам, що далеко не вони контролюють ситуацію.

Підіграти шахраям

Для цього способу користувачеві знадобиться вільний час і вміння імпровізувати, а також входити в образ. При вдалому розкладі вийде не тільки попсувати нерви зловмисникам, але і довести їх до істерики.

Як тільки користувач відповість на дзвінок шахраїв і зрозуміє, що його намагаються обдурити, необхідно зробити переляканий голос і дати зрозуміти співрозмовнику, що його підступ спрацював. Піде на користь і фраза про те, що користувач зовсім не розбирається в сучасних технологіях і банківських картах – зловмисник повинен подумати, що йому попалася легка здобич. Вивести шахрая можна наступним чином:

Голосити про свою боязнь втратити гроші на рахунку, не даючи шахраєві вставити слово.

Згадати, що на карті зберігається велика сума, щоб зловмисник боявся втратити таку вдалу жертву.

Постійно перепитувати і ставити прості запитання нібито через своє незнання.

Але найважливіше робити вигляд, ніби все йде за планом шахраїв. Потрібно прикидатися, що Ви слухаєте зловмисників і робите все, що він попросить (шукайте карту, їдете до банкомату, намагаєтеся зняти або перевести гроші). Навіть якщо почати перегравати і задавати відверто дурні питання (наприклад, як ввести цифри в банкоматі), шахрай не скине виклик, так як нібито велика сума грошей на карті користувача буде його мотивувати.

Тягнути час

Є і більш легкий спосіб провчити і вивести з себе шахраїв, при якому не потрібно імпровізувати і витрачати вільний час на розмови. Для цього достатньо просто робити вигляд, що користувач шукає і не може знайти документи / код / ​​банківську карту і т.д. Періодично варто перевіряти, чи не відключилися зловмисники. Якщо ні, можна сказати, що практично знайшли документи, а потім знову кидати телефон.

Так шахраї витратять свій час, а якщо користувач згадає, що на його карті зберігається велика сума грошей, вони явно не захочуть класти трубку тривалий час.