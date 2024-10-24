Українцям назвали підводні камені розстрочок і кредитів на смартфони

Розстрочка на купівлю смартфона в багатьох випадках дає змогу не переплачувати за нього або навіть заощадити, якщо погасити суму достроково. Однак важливо пам’ятати, що розстрочка – це насамперед спеціальна акція магазину, а отже умови для її оформлення можуть бути різними. Остерігатися варто і недобросовісних продавців, які можуть підміняти поняття «розстрочка» і «кредит». Тому необхідно знати про кілька підводних каменів, які нівелюють усю вигоду для покупця і змушують його в підсумку заплатити більше.

Попереднє підвищення вартості

Розстрочка від магазину – це той самий кредит, але з трохи іншими умовами. Відсотки за нього платить не покупець, а продавець, тому на смартфон оформляється знижка, сума якої дорівнює сумі відсотків. Наприклад, якщо телефон коштував 40 тисяч, то його можуть продати за 35 тисяч, а решта 5 тисяч виявляться відсотками. У разі дострокової оплати покупцеві не доведеться оплачувати відсотки, а отже за той самий телефон він віддасть не 40 тисяч, а всього 35.

При цьому сам магазин у будь-якому разі отримає свою вигоду, наприклад, якщо заздалегідь зробить на смартфон націнку. Так у покупця створюється ілюзія економії, хоча ціна на гаджет спочатку була завищена. Щоб не попастися на цей прийом, важливо перевіряти вартість тієї самої моделі в інших магазинах. Якщо ціна вища у того продавця, який пропонує розстрочку, то, найімовірніше, він зробив націнку на товар саме під її оформлення.

Якщо ж початкова ціна така ж, як і в інших магазинах, то розстрочку оформляти безпечно. Нерідко продавці пропонують її і в тих випадках, коли смартфон потрібно швидше продати (наприклад, він починає застарівати або скоро вийде свіжіша модель). А оскільки краще продати телефон за меншу вартість, ніж не продати зовсім, магазин і вводить акцію на купівлю в розстрочку.

Нав’язування аксесуарів

Найчастіше продавці пропонують розстрочку на дорожчі товари, які люди охочіше купують з поділом платежів по місяцях. Смартфони з високою маржею не вимагають додаткових умов, оскільки самі по собі приносять більше прибутку магазину. Інша ситуація виникає з більш дешевими гаджетами. Щоб витягти з них максимум, продавець зазвичай вводить таку умову: для оформлення розстрочки необхідно додатково придбати аксесуари або якісь послуги, наприклад, страховку.

Як ми вже згадували, розстрочка є акцією самого магазину, тому такий хід – одна з умов її надання. Якщо покупець з ним не згоден, то насамперед важливо уточнити, чи можна оформити розстрочку без придбання додаткових послуг. У разі негативної відповіді продавця у покупця залишається кілька варіантів дій:

Відмовитися від розстрочки. Розглянути варіанти розстрочок в інших магазинах – десь умови можуть бути вигіднішими. Погодитися на умови.

Якщо покупець вирішив придбати додаткові послуги або аксесуари, важливо упевнитися, що кінцева сума погашення не буде вищою, ніж сукупна ціна телефону і дод. послуг.

Є й інший варіант – послатися на «Закон про захист прав споживачів». У ньому зазначено, що придбання одних товарів не повинно бути обов’язковою умовою придбання інших товарів. Як показує практика, такий варіант вимагає наполегливості, оскільки продавці найчастіше до останнього відмовляються оформляти розстрочку без дотримання їхніх умов.

Вибір: велика знижка чи розстрочка

Залежно від магазину умови надання розстрочки можуть бути різними. Продавець може пропонувати велику знижку на смартфон при одноразовій оплаті або ж розстрочку, але на його повну вартість.

Таким чином, важливо уважно вивчити умови для розстрочки. Якщо вона надається на смартфон, на який вже вказана знижка, необхідно уточнити – оплачувати доведеться вартість зі знижкою або повну вартість товару без неї.

Кредит замість розстрочки

Придбати смартфон можна не тільки в розстрочку, а й у кредит – у другому випадку відсотки доведеться платити вже самому покупцеві. У більшості випадків великі магазини відкрито повідомляють про точні умови, але деякі недобросовісні продавці можуть спробувати обдурити клієнти: оформити в договорі не розстрочку, а кредит.

Якщо не прочитати договір уважно, можна і не помітити підступу. Тому важливо ознайомитися з усіма розрахунками і переконатися, що повна сума розстрочки не перевищує вартість самого смартфона – якщо вона вища, то продавець намагається оформити на покупця саме кредит.

Висновки

Таким чином, при правильному оформленні розстрочки і відсутності додаткових умов покупець може заощадити на відсотках (якщо «закриє» розстрочку раніше терміну) або в гіршому випадку – заплатить саме стільки, скільки смартфон коштував спочатку. Однак важливо переконатися, що оформляється саме розстрочка, а не кредит, а також порівняти умови і ціну цього продавця з іншими на ринку – нерідко можна знайти вигідніші варіанти, де платити доведеться ще менше.