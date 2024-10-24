Маловідомі пільги для пенсіонерів: за які послуги зі стареньких не візьмуть ані копійки

Хоч пенсіонери в Україні отримують невелику пенсію, проте мають право на цілу низку різноманітних пільг. Причому про частину цих пільг старенькі навіть не знають, а тому доволі рідко ними користуються. Українцям похилого віку нагадали, які послуги вони можуть отримати абсолютно безкоштовно.

Які пільги мають українські пенсіонери?

Однією із найвідоміших пільг, про яку знають та якою користуються більшість українців похилого віку – це безплатний проїзд у громадському транспорті. Їздити безкоштовно пенсіонери України можуть на автобусах, тролейбусах та маршрутках. Єдиним виключенням є таксі. Також пенсіонери мають право задарма подорожувати приміськими потягами.

Наступною доволі корисною, хоч не такою популярною серед пенсіонерів пільгою є безкоштовні або значно дешевші послуги юристів. Зокрема старенькі можуть не оплачувати або ж оплачувати із суттєвою знижкою такі юридичні послуги:

консультацію;

захист прав й інтересів;

представлення інтересів.

Ба більше, частина пенсіонерів може не сплачувати земельний податок. Однак тут є певні обмеження. Не платити пенсіонери можуть лише за ділянки, що відповідають наступним нормам:

площею до 0,01 га призначена для будівництва індивідуальних гаражів;

до 2 га – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,1 га – для дачного будівництва;

до 0,12 га – для садівництва;

до 0,25 га – для будівництва й обслуговування власного будинку чи господарських споруд у селищі;

до 0,15 га – для будівництва й обслуговування власного будинку чи господарських споруд у СМТ;

до 0,1 га – для будівництва й обслуговування власного будинку чи господарських споруд у місті.

Також відомою пільгою, якою користуються майже всі пенсіонери є право на оформлення субсидії. Субсидія частково компенсує пенсіонерам витрати на оплату житлово-комунальних послуг. А пенсіонери, що мешкають у селах та селищах міського типу й працювали на певних посадах можуть бути повністю звільнені від сплати комуналки.