Чи здорожчає газ у листопаді: постачальники оприлюднили ціни

Тарифи на газ для побутових споживачів в Україні найближчим часом не зміниться. Оскільки Кабмін продовжив термін дії спецзобов’язань, ціни на «блакитне паливо» постачальники не підвищуватимуть аж до завершення поточного опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року.

При цьому у профільному виданні ГазПравда повідомили, що напередодні опалювального сезону з ринку вийшли ще 3 постачальники газу. Тож в українців залишилося не так вже й багато варіантів щодо вибору газової компанії.

Більша частина українців зараз знаходиться на обслуговуванні «Нафтогазу». Таким чином понад 90% українців оплачують газ за тарифом 7,96 грн за кубічний метр. Зараз це одна з найнижчих цін на газовому ринку. Інші ж постачальники пропонують куб газу за ціною від 7,70 грн до 9,99 грн.

Як зміниться ціна на доставку газу?

Українцям також нагадали, що з 1 січня 2025 року для них зміниться вартість послуги доставки газу. Оскільки наприкінці вересня закінчився попередній газовий рік, вартість доставки перерахують відповідно до середньомісячної кількості «блакитного палива», спожитої з жовтня 2023-го до жовтня 2024-го року.

Такий перерахунок цін за доставку газу відбувається щороку. Саме тому споживачам постійно наголошують на важливості подачі показників газових лічильників. Адже таким чином газовики можуть правильно розрахувати вартість доставки газу.

Натомість сам тариф на доставку до кінця опалювального сезону залишиться незмінним. Свій тариф українці можуть дізнатися на сайті оператора газорозподільних мереж, який обслуговує їхнє житло. В різних регіонах країни він може суттєво відрізнятися в залежності від площі території та густоти населення.

Загалом же, враховуючи незмінність тарифу, збільшення чи зменшення суми у квитанції за доставку газу буде залежати лише від об’єму споживання за минулий рік. Щоб визначити цю суму тариф множитимуть на кількість спожитого за минулий газовий рік ресурсу та ділитимуть на 12 місяців.