OLX без причини блокує акаунти: як діяти в цій ситуації

Багато користувачів OLX стикалися з блокуванням своїх акаунтів на платформі, хоча жодних правил вони не порушували. Розповімо, чому OLX блокує акаунти.

Використання кількох акаунтів для публікації однакових оголошень

Зазвичай власники несправедливо заблокованих акаунтів звертаються до технічної підтримки OLX, де просять пояснити причини блокування. Однією з причин, на яку посилаються співробітники платформи, є порушення правил – начебто користувач публікував оголошення з однієї категорії з кількох акаунтів і таким чином заплутував інших покупців.

У більшості випадків звинувачення виявляються хибними, оскільки у користувача був один акаунт. Довести зворотне платформа не може, оскільки не поширюється про свої способи перевірки. Максимум, чого можна домогтися від служби підтримки OLX, – надсилання ними часткової адреси електронної пошти, на яку було зареєстровано “другий” акаунт. Але через те, що адресу видно не повністю, користувач навіть не може написати справжньому власнику цієї пошти і розібратися в ситуації.

Підозріла активність

Акаунт можуть заблокувати, якщо модерація OLX помітила на ньому підозрілу активність – конкретне порушення складно встановити, оскільки служба підтримки про це говорить рідко. Зазвичай йдеться про спроби злому, велику кількість опублікованих оголошень за короткий час або спам-повідомлення. Нерідко і ця причина виявляється помилковою, а акаунт не проходить перевірку через технічні неполадки.

Проблема в оголошеннях

Іноді OLX блокує акаунти, якщо зміст оголошень власника порушує правила платформи. Також блокування може наздогнати, якщо на співпрацю з продавцем скаржилися інші покупці – наприклад, в OLX отримали скаргу про те, що умови угоди в реальності відрізнялися від заявлених в оголошеннях. У кращому разі власника акаунта попросять відредагувати конкретне оголошення, після чого воно пройде додаткову перевірку. У гіршому випадку – акаунт заблокують без можливості відновлення.

Що робити, якщо на OLX без причин заблокували акаунт?

Насамперед необхідно звернутися до служби підтримки платформи – написати їм можна на офіційну адресу електронної пошти. OLX проведе перевірку, після чого встановить, з якої причини акаунт був заблокований і чи можна його розблокувати.

Якщо причина блокування в нібито використанні другого акаунта, але переконати технічну підтримку в цьому не вдається, користувачі радить запросити видалення облікового запису. Разом із ним із системи OLX видалиться як адреса електронної пошти, так і номер телефону власника. Після цього він зможе заново зареєструвати обліковий запис на ті самі дані і знову розмістити оголошення. Звичайно, спосіб не ідеальний, оскільки власник втрачає зв’язок з потенційними покупцями, відгуки та іншу важливу інформацію. Однак OLX часто ставить користувачів у безвихідне становище, в якому довести свою невинність виявляється вкрай складно.