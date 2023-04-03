Експерти порівняли 25 додатків із прогнозами погоди: який найточніший

На просторах Google Play, Microsoft Store та App Store можна знайти десятки програм з прогнозами погоди. Якщо встановити відразу кілька, то легко помітити, що показання відрізняються. То який ж із додатків найточніший? З’ясувати це зголосилася команда ForecastWatch – сервісу, який збирає прогнози погоди та перевіряє їх на основі реальних спостережень.

Фахівці обрали 25 найпопулярніших додатків та протестували кожен. За підсумками безумовним лідером став Weather від Microsoft, який точніше передбачає високі та низькі температури, швидкість вітру та ймовірність опадів. На другому місці розташувався The Weather Channel, а замикає трійку лідерів додаток Foreca/Vaisala.

Microsoft, до речі, не стала приховувати, чому її додаток виявився настільки точним. Річ у тім, що Microsoft Weather користується даними різних джерел, серед яких Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), Європейський центр середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) і Японське метеорологічне агентство (JMA).

Ще одним істотним фактором стало задіяння штучного інтелекту та алгоритмів машинного навчання. Шляхом аналізу історичних даних та відгуків реальних користувачів, додаток від Microsoft здатний коригувати точність своїх прогнозів у режимі реального часу.