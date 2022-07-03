Популярний антивірус уповільнює ПК з Windows на чіпах Intel

Фахівці виявили баг у вбудованому антивірусі Windows, через який знижується продуктивність процесорів Intel. Про це повідомляє видання PCMag.





На проблему звернув увагу розробник Кевін Ґлінн. Інженер зауважив, що під час використання «Захисника Windows» (Windows Defender) система неправильно перерозподіляє навантаження, через що знижується потужність процесорів. Глінн зазначив, що помилка актуальна лише на процесорах Intel, з пристроями від AMD аналогічна проблема не виникає.

Як з’ясував фахівець, «Захисник Windows» у випадковому порядку починає використовувати усі сім апаратних лічильників продуктивності процесорів Intel. В ході експерименту Кевін Глінн визначив, що антивірус уповільнив процесор Intel Core i9-10850K, який працює на всіх ядрах із частотою 5000 мегагерц, приблизно на 1000 балів у бенчмарку Cinebench або на шість відсотків.

Розробник зробив висновок, що проблема викликана виключно «Захисником Windows» і, отже, не є помилкою чіпів Intel. Глінн повідомив про проблему в Microsoft — очікується, що найближчим часом команда інженерів випустить виправлення. Як тимчасовий захід фахівець створив утиліту Counter Control , яка скидає лічильники довільності.