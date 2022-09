Росія заявила про намір знищувати супутники Ілона Маска

Член російської делегації в ООН Костянтин Воронцов почав погрожувати США. Під час свого виступу чоловік натякнув на те, що РФ може почати знищувати супутники Starlink. Кремль вбачає у них потенційну загрозу, адже на їх думку американці використовують технології у військових цілях: відстежують воєнні об’єкти, а також об’єкти різних інфраструктур.





Приватні супутники можуть становити потенційну загрозу, тому РФ розглядає їх як військові цілі. Про це Воронцов заявив у Женеві на засіданні групи ООН. Поки не зрозуміло, як саме Росія хоче збивати супутники.

Відкритих погроз не пролунало. Під час заяви делегата жодного разу не було названо Starlink. Кожний, хто був на делегації зрозумів, що росіяни натякають на SpaseX. Ілон Маск не став мовчати, він просто зробив допис у своєму Твіттері: “Starlink is meant for peaceful use only”.

Україні допомагає отримувати корисні дані про окупантів військова розвідка США. Ілон Маск лише направив Starlink у мирних цілях. Люди мають доступ до інтернету, користуються зв’язком на неокупованих територіях.

Супутники розташовані на навколоземній орбіті у великій кількості. Тому на думку російських політиків, окрім роздачі інтернету, їх використовують для шпигування. У цьому питанні Росія знайшла однодумців. Китай також незадоволений успіхом космічної програми США.

Ексглава Роскосмоса Дмитро Рогозін як завжди продовжує звинувачувати найбагатшу людину у світі у співпраці із Пентагоном. Він впевнений, що у такий спосіб компанія Маска може допомагати Україні. Також РФ незадоволена передачею терміналів Starlink для українців.

У Росії до речі використання супутникового американського інтернету заборонено. А люди, які їх встигли придбати, тепер не можуть користуватися послугами.

Дмитра Рогозіна часто критикують й самі росіяни, адже за той час, що Рогозін керував «Роскосмосом» жодних досягнень у галузі не було.