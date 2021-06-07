Експерти розповіли, як вибрати роутер для дачі, щоб забезпечити Wi-Fi на всій ділянці

Роутер, встановлений в заміському будинку, має цілий ряд особливостей, які відрізняють його від пристрою для квартири. Редакція GSMinfo зібрала найважливіші поради, які допоможуть вибрати відповідний роутер для дачі та забезпечити доступ в інтернет на всій території заміської ділянки.





Як вибрати роутер для дачі

У місті проблем з доступом до інтернету зазвичай не виникає, а от на дачі або в сільській місцевості – зовсім інша справа. Кабелі за місто практично не тягнуть, супутник – занадто дорого. Але і тут є рішення: просто при виборі роутера для дачі в пріоритеті будуть певні характеристики.

Тип підключення

Як правило, оптимальний варіант для заміської місцевості, до якої всі блага цивілізації ще не дісталися – роутери з підтримкою 3G / 4G і, відповідно, слотом для SIM-карти. Кращі з них ми зібрали в цій статті. З одного боку, така конструкція істотно підвищує мобільність пристрою (в разі необхідності його можна взяти навіть з собою на природу), з іншого – швидкість і стабільність з’єднання, які можуть забезпечити навіть найбільш просунуті 4G-роутери, не завжди підходять для великих ділянок. Та й взагалі – необхідно враховувати не тільки тариф мобільного оператора, але і зону покриття мережі.

Дводіапазонний роутер ASUS 4G-AC68U з підтримкою 4G / LTE



Звичайно, якщо раптом до ділянки протягнуто оптоволокно, то краще скористатися саме ним (деякі котеджні селища вже забезпечені якісним широкосмуговим інтернетом). Однак пам’ятайте, що підсумкова швидкість з’єднання буде залежати від обраного тарифу, провайдера і можливостей мережевої карти. Та й переважна більшість селищ поки не можуть похвалитися навіть звичайною телефонною лінією, щоб забезпечити доступ в мережу за технологією ADSL, а про оптичний кабель говорити взагалі не доводиться. Тому для заміського життя ідеальним буде маршрутизатор з підтримкою 3G / 4G.

Стандарти

Швидкість обміну даними залежить не тільки від провайдера – велику роль відіграє стандарт Wi-Fi. Найактуальніше на сьогоднішній день – це 802.11ах (він же Wi-Fi 6). Він може забезпечити швидкість передачі даних до 11 Гбіт / с. Однак роутери з Wi-Fi 6 поки не так часто зустрічаються в продажу. Додатково до всього, для виходу на такі швидкості обладнання, яке підключається теж має підтримувати 802.11ax, а таких пристроїв на ринку зовсім небагато – тільки флагманські смартфони і ноутбуки.

Тому на дачі цілком можна обійтися варіантами простіше: роутерами з підтримкою минулих стандартів, теоретична швидкість яких досягає:

802.11n – до 600 Мбіт / с,

802.11ас – до 6,77 Гбіт / с.

Всі протоколи мають зворотну сумісність, тобто навіть роутер з 802.11ax легко зможе роздати інтернет старому ноутбуку, що підтримує 802.11g.

Дводіапазонний 4G-роутер TP-LINK Archer MR400 працює за стандартом 802.11b / g / n



Якщо ви вибираєте роутер на майбутнє, то беріть відразу маршрутизатор з Wi-Fi 6. Хочете обійтися більш бюджетною моделлю? Пристрій з протоколом 802.11ас цілком впорається з повсякденними завданнями.

Частотний діапазон

На швидкість з’єднання також впливає частотний діапазон. Багато маршрутизаторів працюють на популярній частоті 2,4 ГГц, тому в багатоквартирних будинках сусідські пристрої можуть заважати один одному, через що користувачі стикаються зі зниженням швидкості та обривами з’єднання.

Звичайно, на дачі такої проблеми не виникне, якщо тільки у вас не збираються часто великі компанії і всі гості при цьому не зависають в мережі. Тому для базових завдань цілком вистачить пристрою з підтримкою 2,4 ГГц.

Дводіапазонний 4G-роутер ZYXEL LTE5388-M804



Дводіапазонні роутери використовують також більш вільну частоту 5 ГГц. Такий маршрутизатор добре підійде для будинку, де постійно живе багато людей, яким потрібен швидкісний інтернет для роботи або розваг. Тоді плюси такого роутера будуть гідно оцінені: ви зможете розділити діапазон між усіма користувачами, тим самим зберігши стабільну швидкість з’єднання.

Однак сигнал 5 ГГц відрізняється більш високою чутливістю – стіни і перекриття знижують його радіус дії. З цим можна боротися за допомогою встановлення репітерів, які підтримують відповідну частоту.

Площа ділянки, кількість і тип антен

Звичайно, за містом ви захочете користуватися інтернетом не тільки в будинку, але і на ділянці. Тому важливо враховувати її площу, адже різні роутери здатні забезпечити різний радіус дії мережі. Чим більше розміри вашої території, тим потужніше має бути мережеве обладнання.

4G-роутер D-link DWR-921 з двома зовнішніми антенами

На потужність сигналу впливають і антени – вони бувають внутрішніми і зовнішніми. Краще вибрати роутер із зовнішніми антенами – в разі необхідності їх зазвичай можна замінити на більш потужні. Також важливою є їх кількість: чим більше, тим краще поширюється сигнал. І добре, якщо їх можна направити в різні боки. Але враховуйте, що можливості вашого провайдера антени не покращать – і якщо інтернет спочатку слабкий, сотня антен не змусить його літати.

Якщо ж ділянка велика і на ній регулярно зустрічаються «мертві зони» прийому, то для посилення сигналу варто встановити репітери або кілька роутерів з підтримкою Mesh.

Масштабна домашня Mesh Wi-Fi-система TP-LINK Deco M5



Mesh-система – це кілька пристроїв, об’єднаних в мережу, де кожен девайс є і роутером, і репітером. Такий підхід дозволяє отримати стабільний сигнал на всій площі будинку або заміської ділянки. З’єднання в такій системі нерозривне: коли ви переміщується по території зі смартфоном, то будете автоматично підключатися до найближчого роутера.

До того ж, на відміну від традиційних підсилювачів, Mesh-системи не вимагають складного налаштування, а керувати ними можна за допомогою програми для ПК або смартфона. Якщо потрібно покрити сигналом велику площу, то Mesh-система – оптимальний спосіб.

Безпечний доступ

Щоб отримати максимальний комфорт при використанні роутера в заміському будинку, варто врахувати ще кілька деталей.

Якщо до вас часто приїжджають гості, то зверніть увагу на маршрутизатори з протоколом захищеного налаштування з’єднання WPS. Завдяки йому вам не доведеться повідомляти пароль від Wi-Fi кожному користувачеві – досить просто натиснути кнопку на роутері і відбудеться з’єднання пристроїв. Це зручно, проте варто враховувати велику вразливість подібної мережі. З іншого боку, на дачі ризиків набагато менше, ніж в місті.

Автономність

На жаль, за містом перебої з електроенергією зустрічаються досить часто, тому зверніть увагу на роутери з можливістю автономного живлення. У таких пристроях зазвичай встановлена ​​літій-іонна батарея, яка буде підтримувати працездатність маршрутизатора в разі відключення електрики.

Як правило, такі роутери здатні протриматися близько 6 годин. Цього вистачить, щоб додивитися фільм або закінчити термінову роботу.

Мобільний 4G-роутер HUAWEI E5576 з акумуляторною батареєю ємністю 1500 мАг



Також радимо придбати надійне ДБЖ, щоб й інше устаткування на дачі не постраждало від раптового відключення живлення. Деякі ДБЖ можуть підтримувати безперебійну роботу роутера до 24 годин.

Як правильно встановити роутер на дачі

Додамо кілька порад щодо розміщення роутера в заміському будинку.

Стіни і перекриття, металеві предмети, дзеркала і електроприлади істотно послаблюють потужність сигналу – тому кладіть пристрій подалі від них.

Роутер не варто ставити в підсобне приміщення на відстані від будинку, інакше з’єднання буде часто пропадати.

Сигнал зазвичай поширюється вниз і в сторони, тому є сенс поставити маршрутизатор на другому поверсі і максимально близько до центру будинку.

Якщо роутер буде встановлений на вулиці, то необхідно вибрати вологозахищену модель.

Спрямованість антен має значення. Наприклад, якщо їх дві, є сенс розташувати одну під кутом в бік, а другу вертикально, щоб сигнал розподілявся оптимальним чином.

Роутер з внутрішніми антенами не потрібно ставити вертикально, наприклад, в щілину між книгами або шафками – тільки горизонтально на відкритому просторі (на столі, тумбі, полиці і так далі).

В цілому, вибір роутера для заміського будинку дещо відрізняється від покупки мережевого обладнання для квартири. Для дачі найкраще підійде потужний маршрутизатор з підтримкою 4G / LTE і зовнішніми різноспрямованими антенами. Також пристрою знадобиться вбудований акумулятор, особливо якщо у вашому районі часто відключають електроенергію. Посилити сигнал можна за допомогою репітерів чи Mesh-системи. А ось за підтримку стандарту Wi-Fi 6 і частоти 5 ГГц в деяких випадках можна не переплачувати.