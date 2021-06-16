Як захистити Wi-Fi роутер від злому і нахабних сусідів: допоможе секретна функція

Сучасним злочинцям необов’язково залазити до вас у вікно або зламувати двері, щоб завдати шкоди. Чимало проблем можна створити, просто отримавши доступ до чужого Wi-Fi.





Якщо ви не спец в комп’ютерах, і боїтеся заглиблюватися в складні налаштування – досить зробити 2 речі, які відсічуть всіх «лівих» користувачів вашого Wi-Fi. Перша – поставити складний і довгий пароль. Друга – приховати SSID. І якщо з паролем більшості все і так зрозуміло, то про SSID ми розповімо докладніше.

Що таке SSID?

SSID (Service Set Identifier) – це «ім’я», яке відображається при підключенні до Wi-Fi мережі.

За замовчуванням його видно всім приймаючим пристроям, які знаходяться досить близько, щоб зловити сигнал.

У нових роутерів SSID-ім’я встановлено за замовчуванням, зазвичай ним виступає назва моделі і марка виробника. Пишеться стандартний SSID на нижньому боці корпусу:

За бажанням його можна змінити на будь-яке інше, наприклад – «Wi-Fi Васі». Але найкраще SSID заховати від зайвих очей.

Навіщо приховувати SSID?

Якщо ви, сидячи вдома або в офісі, відкриєте список доступних Wi-Fi- мереж – там буде видно їх SSID. Для підключення до будь-якої точки досить пароля, який при бажанні можна зламати. Але якщо приховати SSID, то ваша мережа буде доступна оточуючим як «Прихована мережа»:

Підключитися до неї можна буде, тільки якщо вручну спочатку правильно ввести назву, а потім ще і пароль. Якщо зробити помилку в імені або паролі – доступу не буде.

Окрім більш надійного захисту від злому або випадкових підключень прихований SSID хороший тим, що:

дозволяє ставити більш легкий пароль – тому що у вас з’явився додатковий рубіж оборони;

не можна зрозуміти, чия саме це мережа, тому сусіди не будуть набридати проханнями «поділитися» інтернетом.

Як підключитися до мережі з прихованим SSID?

На Windows:

На смартфоні:

Як приховати SSID роутера?

Зміна або приховування SSID зазвичай не ховають глибоко в налаштуваннях. На прикладі роутера TP-Link ця опція знаходиться у вкладці: Основні налаштування > Бездротовий режим > Налаштування бездротового режиму.

В поле SSID можна задати основне ім’я вашого Wi-Fi, а полях SSID2, 3 і 4 ще кілька інших назв, за якими також можна підключитися до цієї мережі.

Але найголовніше – галочка внизу навпроти «Включити широкомовлення SSID» (або Enable SSID Broadcast, якщо налаштування роутера у вас англійською). Якщо галочка стоїть – ім’я мережі видно всім оточуючим, і для підключення потрібен лише пароль. Якщо галочки немає – ім’я приховано, і його потрібно вводити разом з паролем.

Важливо: в залежності від виробника роутера і його моделі шлях до налаштування може трохи відрізнятися. Якщо не вийшло знайти SSID – просто загугліть, де він змінюється конкретно у вашій моделі роутера.