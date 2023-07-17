Постачання ракет Storm Shadow Україні під загрозою: на складі страйк

Постачання військової техніки для Збройних сил України (ЗСУ) можуть ускладнитися через страйк працівників одного з підприємств Міністерства оборони Великобританії. За повідомленням газети Mirror, понад 50 ключових співробітників шотландського підприємства провели 14 липня страйк через недостатню заробітну плату.

Цей об’єкт відповідає за постачання ракет Storm Shadow та Brimstone до ЗСУ, а також за забезпечення озброєнням атомних підводних човнів, що базуються на шотландській базі.

За словами неназваного джерела газети, страйк, якщо він триватиме тривалий час, може вплинути на ракети, призначені для України чи бази Фаслейн у Шотландії.

Акція протесту має тривати 17 липня. Проте представник Міністерства оборони запевнив, що для забезпечення безперебійної роботи об’єкта було вжито екстрених заходів.