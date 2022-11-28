Найшвидший захищений телефон OUKITEL WP21 продають зі знижкою під час чемпіонату світу з футболу

OUKITEL WP21 наробив багато шуму в ході попередніх дпродаж, набагато більше, ніж очікувалося, особливо в Східній Європі та Бразилії, а авторитетні та ЗМІ назвали його “найсильнішим міцним смартфоном 2022 року”.

Ранні покупці можуть скористатися знижкою в понад 50% на цей новий флагманський смартфон OUKITEL WP21 під час передпродажу (з 24 листопада по 29 листопада за тихоокеанським часом). Цей розпродаж триватиме лише до 29 листопада під час Великої Чорної П’ятниці.

Що робить WP21 найміцнішим із усіх міцних телефонів?

Подібно до відомих брендів смартфонів iPhone, Samsung або Huawei, OUKITEL WP21 також розроблений з високопродуктивним 6-нм процесором і частотою оновлення 120 Гц, яка задовольняє 99% основних ігрових додатків, таких як Forge of Empires, League of Legend та Alto’s Odysse. Ядро MT6789 на 97% сильніше в обчисленнях і на 38% нижче за енерговитрати, ніж у міцних телефонів з 12-нм процесором.

Люди, які дійсно люблять фотографувати, будуть здивовані сильними фотоможливостями WP21. Основна камера SONY 64M, професійна камера нічного бачення SONY та макрокамера GALAXY фіксують 99% деталей, записуючи кожен момент із захоплюючою якістю.

Безпрецедентною інновацією є подвійний екран, ця функція означає початок іншої ери. Користувач може керувати музикою, дзвінками, bluetooth та камерою одним рухом, не перевертаючи телефон. 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ ПЗУ – ще одна особливість, яку ми не можемо ігнорувати.

Чому варто вибрати WP21?

Саме тут на допомогу приходить OUKITEL WP21, який відповідає всім вимогам мандрівників та дослідників, але при цьому не втрачає професійного зовнішнього вигляду та зручності використання смартфона.

Навіть, якщо ви не плануєте вирушати в подорож без смартфона, але водночас ви хотіли б мати стійкий та якісний телефон.

OUKITEL WP21 здатний витримати дощ, сонячні ванни чи падіння в калюжу. Сьогодні найкращі смартфони, які ви можете купити, не бояться води та ударів. Телефон має сертифікат IP68, який поєднує в собі 3 важливі характеристики: міцність, навіть при контакті з пилом та рідинами; стійкість до надмірного діапазону температур, гарячих або холодних та водонепроникність при контакті з водою.

Ви часто працюєте на відкритому повітрі, втомилися від того, що на ваш дорогий телефон щось проливається, або просто хочете побалакати в твіттері в душі вранці? Хоч би яка була причина, водонепроникний смартфон повинен бути у верхній частині вашого списку покупок.

Якщо ви не хочете жертвувати продуктивністю, дизайном та висококласними функціями, якими володіє ваш смартфон, найкраще вибрати водонепроникний та удароміцний смартфон.

Жорсткість, від неї не втечеш у дикій природі.

Тепер поговоримо про інший серйозний ризик: пошкодження смартфона. Більшість людей не купуватимуть новий запасний телефон спеціально для свого світового турне через вищий бюджет.

Ідеально підходить для світового турне, екстремальних температур та непередбачених обставин, OUKITEL WP21 може заповнити цю прогалину. Він робить саме те, що обіцяє: невбиваний навіть у екстремальних умовах.

OUKITEL WP21 не надто великий, добре розміщується в кишені і виглядає “звичайним”, але камери 1600×1200 пікселів буде більш ніж достатньо, щоб зробити знімки у форматі HD і зберегти спогади про подорож, як і будь-який інший смартфон високого класу. Але не помиляйтеся, OUKITEL WP21 може працювати у найскладніших умовах. Він гарантовано витримує падіння з висоти 1,8 фута на тверду поверхню.

Телефон здатний витримувати екстремально високі та низькі температури. Удари, вібрації та солона вода також не страшні.

Дика природа проти OUKITEL WP21

Уявіть, з чим доведеться зіткнутися вашому телефону. Раптова злива у джунглях, в результаті якої ви промокнете до нитки, і ваш телефон у кишені теж промокне. Навіть “водонепроникний” рюкзак раптово стає мокрим усередині. Упс, ваш телефон кілька годин мок у цьому вологому середовищі зламався.

За мить ви лежите на пляжі на острові Баунті, а ваш телефон нагрівся до 70 градусів під прямим сонячним промінням. Пуф, перегрів та зламаний акумулятор. І ні, ви більше не зможете легко замінити цю батарею. Не кажучи вже про пісок, який потрапляє всюди. З OUKITEL WP21 у вас не буде жодної з цих проблем.