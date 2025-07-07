Гру DOOM запустили на тренажері для ніг

Класична DOOM побувала вже практично на всіх можливих пристроях. Цього разу один ентузіаст вирішив не просто встановити гру на черговий дивний носій, а й додати трохи вправ.

Користувач Reddit під ніком grubbyplaya поділився історією про те, як встановив оригінальну DOOM на еліптичний тренажер Life Fitness SE3. Тренажер працює на базі Android 5, тому спочатку ентузіаст спробував завантажити гру, використовуючи операції з консольними командами, однак це у нього не вийшло. Тоді він знайшов інший спосіб — через офіційний апдейт прошивки. Суть цього методу полягає в тому, що код для оновлення системи тренажера можна замінити, тим самим змусивши прошивку встановити всі необхідні компоненти.

Після всіх махінацій Life Fitness SE3 дійсно зміг запустити DOOM. Однак є один великий нюанс — комп’ютер автоматично вимикається через 10 секунд бездіяльності, так що для проходження доводиться постійно займатися. Крім того, сенсорний екран не підтримує кілька одночасних натискань, тому потрібно буде робити вибір — стріляти або переміщатися. Але, можливо, такий варіант допоможе комусь з великим інтересом тренуватися.